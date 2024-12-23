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直播賣家漏報4千萬營收！國稅局連補帶罰追回4百萬元

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
直播示意圖。新華社
直播示意圖。新華社

隨著社群媒體的快速發展，許多網路賣家透過直播銷售商品，為消費者提供便利的購物體驗，不過，財政部北區國稅局發現，有賣家漏報銷售額超過4千萬元，最終不僅要補徵營業稅200萬元，還要另外裁罰200萬元。

北區國稅局表示，有部分賣家在交易過程中未依法開立統一發票，涉嫌逃漏稅款，為維護租稅公平，稅務機關將持續利用智慧選案系統，分析金流、物流及相關資料，鎖定申報異常的賣家進行查核。

國稅局指出，曾透過智慧選案系統查核一家公司，發現其申報銷售額與供應鏈成本明顯不符，經調查，該公司透過多個社群平台直播帶貨，但部分銷售未依法開立統一發票，造成漏報銷售額超過4千萬元。

最終，該公司除了被補徵營業稅超過200萬元，還因違反稅法被裁罰超過200萬元。

國稅局呼籲，網路賣家在銷售商品或服務時，應確實開立統一發票並繳納營業稅。如果已發現漏開發票情況，在未被檢舉或稅務單位查核前，應主動補報補繳，並加計利息，可依規定免除罰則。

國稅局 營業稅 統一發票

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