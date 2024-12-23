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綜所稅第3批退稅1/20入帳 總金額逾10億元

中央社／ 台北23日電

第3批綜所稅退稅將於明年1月20日、農曆年前入帳，根據財政部統計，這批退稅共8萬5837萬件、金額逾新台幣10億元。

112年度所得稅結算申報已在今年5月31日完成，3批綜合所得稅退稅時間落在今年7月31日、10月31日、明年1月20日。

根據財政部112年度綜所稅交查核定案件發單彙總表，第3批退稅共8萬5837萬件，金額約新台幣10億846萬元；補稅案件方面，一共14萬3794件、金額64億5540萬元。

財政部提醒，國稅局不會以電話通知納稅義務人前往自動櫃員機（ATM）提領退稅款，財政部呼籲民眾留心詐騙電話，勿受騙上當。

新台幣 財政部

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