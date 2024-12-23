綜所稅第3批退稅1/20入帳 總金額逾10億元
第3批綜所稅退稅將於明年1月20日、農曆年前入帳，根據財政部統計，這批退稅共8萬5837萬件、金額逾新台幣10億元。
112年度所得稅結算申報已在今年5月31日完成，3批綜合所得稅退稅時間落在今年7月31日、10月31日、明年1月20日。
根據財政部112年度綜所稅交查核定案件發單彙總表，第3批退稅共8萬5837萬件，金額約新台幣10億846萬元；補稅案件方面，一共14萬3794件、金額64億5540萬元。
財政部提醒，國稅局不會以電話通知納稅義務人前往自動櫃員機（ATM）提領退稅款，財政部呼籲民眾留心詐騙電話，勿受騙上當。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言