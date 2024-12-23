營所稅申報前必看 勤業眾信給三大重點避雷

每年五月是企業都要辦理營所稅結算申報，許多企業因不熟稅務法規變動、不明國稅局審查重點，或未充分了解申報規範，被要求補稅甚至被處罰。勤業眾信聯合會計師事務所提醒三大重點，協助企業降低申報風險。

首先，勤業眾信聯合會計師事務所國內稅務負責人資深會計師張瑞峰表示，總公司管理費用分攤需符合法令限制，境內外國分公司分攤總公司管理費用時，僅能針對總公司或區域總部的非營業部門進行分攤。

張瑞峰指出，若總公司設有營業部門，則應與各地分公司共同分攤非營業部門的管理費用；此外，總公司管理費用不得重複計入分公司進貨成本，或重複列報其他費用，確保申報資料準確性。

再來是，收入比例為主要分攤依據，張瑞峰解釋，企業應根據總公司與各分公司營業收入百分比計算分攤標準，如遇特殊情況，可報請稽徵機關核准，採用其他合理分攤方式，有助於維持稅務處理的一致性，減少爭議。

以及申報應檢附完整佐證文件，張瑞峰說，境內分公司申報總公司管理費用時，需提供國外總公司所在地合格會計師簽證的財務報告，詳細載明總公司全部營收與管理費用金額。若採用經核准的特殊分攤標準，需另行提供分攤計算方式及各分支機構分攤金額的詳細資料，以避免因文件不全影響審查結果。

勤業眾信稅務部協理蔡尚潔提醒，國稅局對於分攤費用的審查，特別關注財務報告中會計師執行查核工作的完整性，以及總公司管理費用中是否包含營業部門的費用。若有疑慮，稅局可能要求分公司提供原始憑證與具體管理事證，以佐證分攤合理性。此外，若分公司支付的總公司費用涉及勞務報酬，須同時考量扣繳稅義務及移轉訂價的合規性。