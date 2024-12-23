快訊

清晨惡火！彰化線西塑膠工廠全面燃燒 消防人員搶救中

最高2700元！藍營民代控綠營發「走路工」 動員南部學生北上參加青鳥

入境免稅酒上限擬放寬至1.5公升 有望2025首季上路

中央社／ 台北23日電

外界盼調升入境旅客攜帶自用酒類免稅數量，經參考亞鄰與歐美規定、稅損規模以及國內製酒及進口業者意見，財政部擬將上限由現行1公升調升至1.5公升，預計將於明年第1季上路。

現行法規規定，民眾從海外返台入境時，攜帶酒類自用免稅數量為1公升（不限瓶數），可直接走「綠線檯」免向海關申報，但若超過免稅數量，就要走「紅線檯」並向海關主動申報，未向海關申報者，超帶酒品將被海關依法沒入，並裁處罰鍰。

民進黨立委郭國文今年4月於立法院財委會質詢時指出，1瓶酒通常是700多毫升，有民眾反映，一般習慣是自用1瓶加上送禮1瓶，但合計就會超過免稅上限1公升，因此希望放寬此門檻，以符合實際需求。

中央社10月初即率先報導，財政部啟動可行性評估，主要考量3大面向，包含世界各國入境旅客攜帶自用酒類免稅數量規定、稅收影響，以及國內製酒及進口業者意見。

根據關務署調查，亞鄰的香港、澳門、泰國、馬來西亞及印尼，入境旅客自用酒類免稅數量與台灣一樣，均為1公升；中國為1.5公升；韓國及新加坡為2公升；越南則依酒精濃度區分為1.5至3公升不等；日本限3瓶、每瓶760毫升以下，即合計約2.28公升。

歐美主要國家方面，美國、澳洲規範的入境旅客自用酒類免稅數量相對低，分別為1公升、2.25公升；其餘如加拿大、法、德、英等國的酒類免稅數量與亞洲國家相較，均明顯較高，且依據不同酒精濃度與酒的種類，訂定個別規範；其中英國啤酒免稅上限甚至高達42公升、葡萄酒為18公升。

至於調高自用免稅酒數量上限對稅收的影響，財政部以一年入境旅客數近1200萬人次估算，若上限提升至1.5公升，粗估一年關稅、營業稅、菸酒稅合計將減少新台幣數百萬元。

考量入境旅客自用免稅酒數量已20年未檢討、台灣免稅上限與他國相比略微偏低，且若調高門檻，初步評估稅損影響有限。為求審慎，財政部進一步發函國內製酒及進口業者的相關公會，由於產業界對調升上限一事正反看法都有，經通盤審慎評估，將最初評估的上限調升至2公升，擬改為調高至1.5公升。

新制將於財政部對外預告後實施，預計時程落在明年第1季。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

免稅 海關 財政部

延伸閱讀

香港又見拖行李箱客 上水、尖沙咀人龍重現

帳密交同鄉退稅 越南移工再入境被訴詐欺 法官認不符常理判無罪

立法院三讀通過財劃法 財政部： 衝擊中央財政、深表遺憾

日本2025年元旦新制 快速通關台灣旅客率先適用

相關新聞

房東省印花稅 留意兩步驟

房東出租房屋涉及多項稅負議題，許多人容易忽略印花稅。地方稅捐機關提醒房東兩招節省印花稅，第一是收到租金後不另外出具收據，...

入境免稅酒上限擬放寬至1.5公升 有望2025首季上路

外界盼調升入境旅客攜帶自用酒類免稅數量，經參考亞鄰與歐美規定、稅損規模以及國內製酒及進口業者意見，財政部擬將上限由現行1...

新聞中的法律／管理營業祕密 三面向著手

近年來，物聯網（IoT）、5G、AI等產業蓬勃發展，各種創新技術融入製造，已使智慧工廠、機器人、自動駕駛從科幻電影情節成...

借名登記車主 小心「稅」上身

台南市財政稅務局提醒，車輛若借名登記，稅捐機關仍會以監理機關登記車輛的所有權人為處分對象。民眾必須先向法院提起訴訟，再持...

進口車課重關稅無意義 專家籲速降為零

「汽車的關稅、貨物稅、牌照稅與燃料稅都很不合理，應該統統廢除！」針對近日藍綠委建議將汽車關稅降到0...

入門款遊艇27日屏東恆春法拍 起拍價55萬元

法務部行政執行署屏東分署今天發布新聞稿說，27日拍賣入門休閒款小型遊艇「東尼2號」，起拍價新台幣55萬元。遊艇目前停放在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。