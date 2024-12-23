新聞中的法律／管理營業祕密 三面向著手

近年來，物聯網（IoT）、5G、AI等產業蓬勃發展，各種創新技術融入製造，已使智慧工廠、機器人、自動駕駛從科幻電影情節成為現實，更推進半導體產業加速成長。在全球產業供應鏈中，台灣在高科技產業扮演關鍵角色，在傳產製造業更有許多隱形冠軍，台灣產業所以能夠技術獨步全球，背後重要原因就是企業競爭力來源之一「營業祕密」。

為了協助企業建構營業祕密保護機制，智慧局歷年編製「營業祕密保護實務教戰手冊」3.0版、「中小企業營業祕密保護機制檢核表」等，提供企業參考作法，更與「台灣營業祕密保護促進協會」合作，汲取台積電、日月光等公司分享從事營業祕密保護機制的典範經驗，讓企業快速上手完善保密制度。

企業要建置一套完善的營業祕密保護制度，第一步是先清查自家的營業祕密是什麼？並透過「組織」、「人員」、「檔案及設備」等三大管理面向採取保密措施。

「組織」管理方面，員工可能因保密機制會造成工作上不便，引發不滿而不願遵守，因此公司高層應明確宣示營業祕密管理政策與目標，給予實際支持，指派專責人員或部門，負責規劃推動公司營業秘密管理，並擬定明確管理規範。

「人員」管理面向，公司應透過教育訓練與宣導，提升員工認知，並依員工報到、在職及離職等不同階段動態管理。新進員工報到時要求簽保密協議、智慧財產權歸屬約定，告知公司營業秘密管理規範、機密分類分級標準及使用權限規定等；任職一段期間或調整業務部門，要隨之調整可接觸機密文件權限範圍；離職時要面談，提醒及告知不得洩漏公司營業祕密，並刪除或銷毀已取得機密資料，如發現異常，例如員工在離職前突然大量下載或列印資料，應啟動稽核調查。

「檔案及設備」管理面向，應依機密資訊重要性標註機密等級，依據密等或員工職權不同，規範限制可以閱覽、存取或使用的人員；管理公司電腦、網路、內部資料庫、電郵信箱等，設置防火牆、防毒軟體等，建立內部稽核機制，追蹤監控機密資訊閱覽、存取及保留紀錄，管制隨身碟或外接式硬碟等；並依需求劃出管制區，配置保全人員或裝設監視設備，管制進出人員及攜帶物品。

企業與學研機構有密切產學合作，產出研發成果有很多是營業秘密，因此學研機構也須重視營業祕密管理；由於學研機構有其學術開放共享文化及規模大小，很難與企業的保密作法相同。學研機構應從區別營業秘密文件、設定接觸權限做起，接下來再進一步定義營業祕密範圍，最後是建立專責人員審核機制，並加強宣導、深化管理。

由於營業祕密保護首重「事先預防」，唯有企業與學研機構攜手建立更完善的營業祕密保護網，才能確保我國企業在全球產業供應鏈創新動能維持優勢競爭力。（本文由經濟部智慧財產局長廖承威口述，記者江睿智採訪整理）