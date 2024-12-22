進口車課重關稅無意義 專家籲速降為零

「汽車的關稅、貨物稅、牌照稅與燃料稅都很不合理，應該統統廢除！」針對近日藍綠委建議將汽車關稅降到0，但財政部、經濟部等部會卻以稅損與就業問題否定可能性，汽車專家邱文福受訪時指出，關稅、貨物稅違反WTO精神，也無法有效保護國產車，牌照稅與燃料稅課徵原本不合理，還造成民眾生活負擔，應該儘速降為0。

課稅標準問題很多

近日跨黨派立委要修正海關進口稅則，認為「進口車關稅較高，使得進口車價居高不下，導致民眾購車成本昂貴」，建議將汽車關稅降至零。可促進台灣能順利加入「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）」。但經濟部警告，若關稅取消，國家稅損523億元至600億元，恐使國產車市占降至2成，影響國內847億元相關產值及8萬名員工就業問題。

另外，關稅與貨物稅都是雙重課稅，違反WTO精神，早年的理由是保護國產車，但課徵70年來完全無效，已非藉口。而牌照稅是以「引擎容積」課稅，並以「馬力」為計算標準，但未來隨著電動車興起，馬力來源要從哪計算？汽油？渦輪還是雙渦輪？非常不科學。

可用奢侈稅彌補

「假設關稅為零，貨物稅也一併修改為零。」邱文福說，可以針對進口車價不含運費的FOB（而非CIF）高於5萬美元者，課徵20%之奢侈稅，此價格當然可以參考美國藍皮書（那是經銷商價，不宜咬死），而每提高1萬美元部分可加成另課徵10%稅金，以目前台灣每年超過15000輛之豪奢車種，價值超過十億美元以上，課徵奢侈稅至少可以挹注國庫60億元。

「汽油已經抽稅，加油時還要課徵，相當荒謬！」邱文福總結指出，這4個稅的課徵模式都很不合理，進口車高價引發民怨已久，財政部卻總是聲稱「目前沒有規劃」，相當誇張。「台灣每年約45萬輛新掛牌車輛，在全球屬前30大市場。」邱文福表示，但95%以上都是整車進口或散裝零件在台組裝，哪能算是「國產車」呢？

華梵大學特聘教授杜震華近日也指出，台灣汽車價格偏高，引發國人不滿多年，民眾每屆換車之時，心頭之痛不分彼此。如今立委體會國人痛苦，願修法撤除關稅，經濟部仍以多年不變的歪理糊弄國人，實在令人感嘆。

不該與發展中國家比

針對經濟部聲稱，我國小客車關稅稅率已低於世界前10大汽車生產國的印度、巴西、墨西哥、泰國等國，杜震華反駁說，這是很怪異的說法，因一國關稅的稅率高低和該國發展程度有高度相關。台灣的「人均生產」排名約全球第30名，經購買力調整後更升為第10名左右，「汽車關稅要比較的應是先進國家。」

他舉例說，美國關稅稅率為2.5%、加拿大6%、韓國8%、歐盟27國都是10%、英國10%、日本和澳洲都是0，台灣稅率17.5%顯然過高。經濟部拿開發中國家做比較，說難聽點就是在比爛、搪塞而已。

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