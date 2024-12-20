入門款遊艇27日屏東恆春法拍 起拍價55萬元

法務部行政執行署屏東分署今天發布新聞稿說，27日拍賣入門休閒款小型遊艇「東尼2號」，起拍價新台幣55萬元。遊艇目前停放在屏東縣恆春鎮，有意競標者當天可先到現場觀覽。

屏東分署表示，「東尼2號」為2013年波蘭建造Quicksilver Activ 510，外觀不走奢華風、設計簡單，屬於入門休閒款小型遊艇；內部機器等相關設備維護狀況尚可，含弦外機、航行儀器、其他船上固定物件及救生衣，適航水域為國內；船長4.55公尺、船深1.15公尺、總噸位1.77公噸。

屏東分署說，「東尼2號」目前停放海洋委員會海巡署第六三岸巡中隊（恆春環城南路200號），27日上午10時30分到11時就地開放觀覽及登記領號碼牌，11時當場拍賣喊價、底價不公開，達底價且價高者得標，拍定後須當場以現金、信用卡刷卡或以國內銀行為發票人的即期支票支付，付清即點交遊艇。

屏東分署提醒競標者攜帶個人身分證明文件，留意個人信用卡額度，支票有記載受款人者，務必於支票上背書，也可3種支付方式併用。

屏東分署表示，「東尼2號」為台灣屏東地方檢察署偵查中案件扣押物，囑託屏東分署變價，希望有效保存扣押物價值，並抒解贓證物庫保管空間負擔。有興趣民眾可上屏東分署官網瀏覽拍賣公告，或電洽（08）7366626轉5201詢問。