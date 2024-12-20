快訊

北巿重慶南路大樓突起火…3人送醫！ 疑充電樁施工釀禍

國民黨才奪回主席台…場外青鳥與警衝突「拆護欄、企圖衝入立院」

最新！韓國瑜終於站上主席台 宣布本次會議採舉手表決

聽新聞
0:00 / 0:00

把握最後11天！資助子女買千萬房這樣做「贈與稅0元」

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
提前規劃財產用途，才能最大化無痛傳承。聯合報系資料照片
提前規劃財產用途，才能最大化無痛傳承。聯合報系資料照片

房價仍居高不下，父母若想幫忙子女購屋要趁這波，國稅局表示，納稅人可善用每人每年244萬元的免稅額，父母各自贈與給子女就有488萬，加上贈與稅計算期間是每年元旦至12月31日，若把握12月前、1月初分兩波贈與，就能一口氣贈與976萬，且全部都屬合法贈與，免繳贈與稅。

中區國稅局表示，依照《遺贈稅法》定，納稅人每人「每年」可從贈與總額中減除免稅額，目前每人每年贈與稅免稅額為新臺幣（下同）244萬元，代表贈與人在同一年度內，只要當年度所贈與的金額累計不超過244萬元，即可免納贈與稅。

中區國稅局進一步解釋，所謂「同一年」是採曆年制計算，期間計算從每年1月1日至12月31日止，而今年已進入歲末，明年又將重新起算免稅額，納稅人可善用每人每年244萬元的免稅額，由父母各自贈與給子女。

舉例來說，若父母希望幫助子女在未來購置千萬元以上房產，可在今年12月底前各贈與子女現金244萬元，合計488萬元，再於明年1月各贈與子女244萬元，短短不到幾個月，贈與子女現金達976萬元，除免繳納贈與稅外，也讓子女可以利用受贈資金減輕其買房壓力。

國稅局提醒，贈與人在一年內贈與他人的財產總額若超過贈與稅免稅額時，應於超過免稅額之贈與行為發生後30日內，向國稅局辦理贈與稅申報，以免受罰。

免稅額 贈與稅

延伸閱讀

台女「三度下老鼠藥」毒殺澳洲交換生 檢今起訴具體求刑8年

尾牙禮扣繳憑單申報 有眉角

大陸冷氣團發威…合歡山夜間可能結冰 台14甲翠峰至大禹嶺預警封閉

台達電員工墜樓不治傳遭職場霸凌 曾向父母、主管透露與同事不睦

相關新聞

把握最後11天！資助子女買千萬房這樣做「贈與稅0元」

房價仍居高不下，父母若想幫忙子女購屋要趁這波，國稅局表示，納稅人可善用每人每年244萬元的免稅額，父母各自贈與給子女就有...

台美租稅協定諮商 邁步

台美租稅協定進展受關注，財政部國際財政司昨（19）日透露，美國今年10月29日發布聲明啟動諮商開始，台灣財政部已去過美國...

產創優稅延長 帶動1,600億投資

行政院昨（19）日通過《產業創新條例》修正草案，將智慧機械5G投資抵減租稅優惠延長五年至2029年底，經濟部估1,400...

尾牙禮扣繳憑單申報 有眉角

財政部北區國稅局表示，許多公司在歲末年終舉辦尾牙或春酒，常會提供現金、禮券或禮品作為獎項，依《所得稅法》規定，獎品由誰提...

移用車牌 罰應稅額兩倍

新竹稅務局表示，若車主將車輛號牌轉移至其他車輛，或使用他車的號牌，兩輛車都屬違規、都要罰，車主將面臨全年應納稅額兩倍的罰...

產創修法 投資AI、節能可減稅

因應生成式ＡＩ技術、淨零趨勢快速發展，行政院會今擬拍板「產業創新條例」部分條文修正草案，擴大投抵項目納人工智慧及節能減碳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。