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把握最後11天！資助子女買千萬房這樣做「贈與稅0元」
房價仍居高不下，父母若想幫忙子女購屋要趁這波，國稅局表示，納稅人可善用每人每年244萬元的免稅額，父母各自贈與給子女就有488萬，加上贈與稅計算期間是每年元旦至12月31日，若把握12月前、1月初分兩波贈與，就能一口氣贈與976萬，且全部都屬合法贈與，免繳贈與稅。
中區國稅局表示，依照《遺贈稅法》定，納稅人每人「每年」可從贈與總額中減除免稅額，目前每人每年贈與稅免稅額為新臺幣（下同）244萬元，代表贈與人在同一年度內，只要當年度所贈與的金額累計不超過244萬元，即可免納贈與稅。
中區國稅局進一步解釋，所謂「同一年」是採曆年制計算，期間計算從每年1月1日至12月31日止，而今年已進入歲末，明年又將重新起算免稅額，納稅人可善用每人每年244萬元的免稅額，由父母各自贈與給子女。
舉例來說，若父母希望幫助子女在未來購置千萬元以上房產，可在今年12月底前各贈與子女現金244萬元，合計488萬元，再於明年1月各贈與子女244萬元，短短不到幾個月，贈與子女現金達976萬元，除免繳納贈與稅外，也讓子女可以利用受贈資金減輕其買房壓力。
國稅局提醒，贈與人在一年內贈與他人的財產總額若超過贈與稅免稅額時，應於超過免稅額之贈與行為發生後30日內，向國稅局辦理贈與稅申報，以免受罰。
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