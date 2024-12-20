移用車牌 罰應稅額兩倍

新竹稅務局表示，若車主將車輛號牌轉移至其他車輛，或使用他車的號牌，兩輛車都屬違規、都要罰，車主將面臨全年應納稅額兩倍的罰鍰，情節嚴重者可能涉及其他法律責任。

偽造與變造車牌案件近年層出不窮，已成為執法機關重點查處對象，警方在路上執勤時，若發現車輛使用偽造或變造的車牌，特別是已吊扣或註銷牌照的車輛，掛載此類車牌，將立即攔停並依法處理。

不僅行駛中的車輛會被查處，靜態停放在公共道路上，若被發現也屬違法行為。稅務局指出，違規車主需補繳相關稅款，並可能面臨應納稅額兩倍以下的罰鍰，情況嚴重者還可能受到刑事處罰。

稅務局強調，車牌的型式、顏色及編號均由交通部統一制定，是合法行駛的必要憑證，網路平台或其他非正式管道購買的車牌皆屬無效憑證。