尾牙禮扣繳憑單申報 有眉角

財政部北區國稅局表示，許多公司在歲末年終舉辦尾牙或春酒，常會提供現金、禮券或禮品作為獎項，依《所得稅法》規定，獎品由誰提供，誰就是扣繳義務人，需要負責申報相關扣繳憑單。

國稅局解釋，假設A公司贊助B公司尾牙，提供現金或禮品作為摸彩獎品，如果獎品直接送給B公司的員工，那A公司應以中獎員工的身分申報扣繳憑單，並代扣所得稅；如果A公司只是將獎品交給B公司，由B公司內部分配給員工，那這筆獎品就屬於B公司員工的薪資所得，扣繳憑單須要由B公司負責。

國稅局提醒，贊助廠商和活動主辦單位在安排摸彩獎品時，應事先溝通清楚扣繳憑單的申報流程，避免事後產生爭議，如果對扣繳義務或申報方式有疑問，可以聯繫所在地國稅局分局或稽徵所，確認正確的處理方式。

國稅局說，不論是公司贊助的現金、禮券，還是禮品，都會被視為中獎人所得，依法須申報扣繳憑單。