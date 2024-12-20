產創優稅延長 帶動1,600億投資

經濟日報／ 記者余弦妙謝柏宏／台北報導
行政院19日通過《產業創新條例》修正草案，估1,400家業者受惠，可帶來1,600億元投資。聯合報系資料照
行政院19日通過《產業創新條例》修正草案，估1,400家業者受惠，可帶來1,600億元投資。聯合報系資料照

行政院昨（19）日通過《產業創新條例》修正草案，將智慧機械5G投資抵減租稅優惠延長五年至2029年底，經濟部估1,400家業者受惠，可帶來1,600億元投資。

另外，未來關鍵技術出海投資若未依規定申請將有明確罰則，最高可罰100萬元，未改正最高可罰1,000萬元。

工總表示，加強保護關鍵技術是當前應高度關注議題，惟須完整配套，產業界有三項建議。第一，此次增訂投資納管項目如特定國家或地區、特定產業或技術、一定金額等條文規範未臻明確，主管機關應明確條文定義。

其次針對「情節重大者，得命撤回投資」，工總認為應明確規範何謂情節重大，降低對企業衝擊；第三，此版本調降裁罰金額下限，盼未來加強宣導違規樣態及裁罰案例。

因產創條例智慧機械5G投資抵減將於今年底屆期，經濟部提出產創條例修法延長五年，並提高申請適用金額至18億元，也將投資抵減項目新增AI及節能減碳，加上原有智慧機械、5G、資安共五大項目，有助引導百工百業投資相關設備，落實雙軸轉型。

另為協助新創產業，也同步修正規定，放寬創投、天使投資人租稅優惠資格門檻。

此外針對對外投資，未來除投資30億元以上，應事前申請核准外，另增列投資於特定國家或地區、特定產業或技術（關鍵技術清單）等情形也須事前申請；同時增訂配套，未申請核准投資，處5萬元以上100萬元以下罰鍰，未改正、停止或撤回投資，處50萬元以上1,000萬元以下罰鍰。

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