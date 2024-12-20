台美租稅協定諮商 邁步

台美租稅協定進展受關注，財政部國際財政司昨（19）日透露，美國今年10月29日發布聲明啟動諮商開始，台灣財政部已去過美國，與華府有對等的諮商討論，面對面討論租稅協定事宜。

不過因耶誕假期，美國國會會期下周就要結束，若相關法案未能在本會期通過，就要留到明年1月3日新會期展開後，才會繼續相關立法，而新總統川普將於1月20日上任，外界認為，未來變數仍多。

國財司副司長李明機表示，台美租稅協定有助雙方投資，台灣方面，希望在這個會期結束之前多做努力，若來不及，從駐美代表處獲悉資訊來看，美國國會也會在新會期開始後推動，至於推動方式，是像現在透過包裹法案處理、或有其他作法，台灣無法多作推測，尊重美方考量，「我們不排除任何方案，只要能解決台商問題。」

李明機強調，租稅協定帶來的正面效應是消除重複課稅，並吸引投資，無論是現任拜登政府，或是新任的川普政府，都有承諾要解決重複課稅問題，台灣對於租稅協定進展樂觀其成。

美國在10月29日發布聲明，表示將在數周內與台灣啟動諮商，財政部表示，台灣方面已去過美國，面對面雙邊討論諮商，事實上自2023年起，雙方無論是視訊、實體，台美間皆有多次對話，在美方正式聲明後，雙方積極推動，也與美國華府有過對等的諮商討論，雙方都有共識加速推動。

財政部表示，各界關切台美超額稅負及雙重課稅問題，美國財政部10月29日聲明雙方財政部將對台美避免雙重課稅協定（ADTA）相關議題展開討論；我國相關部會也持續與美國行政機關與國會合作推動相關立法。

國財司昨日盤點今年國際財政交流成果，包含ADTA、與協定夥伴國諮商、關務合作、政策交流等。

國財司表示，財政部持續拓展ADTA網絡，例如台灣與南韓的ADTA自今年1月1日起適用，透過該協定提供雙方人民與企業合宜減免稅措施，促進雙邊投資、產業合作與技術交流。

另外財政部今年與兩個協定夥伴國分別進行四場實體或視訊諮商會議，就六件雙邊預先訂價協議案已達成共識，正進行簽署程序，有效協助納稅人預防或解決跨境所得稅爭議，提升租稅確定性。