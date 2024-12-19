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台韓ADTA生效首年 財部：36件申請營業利潤免稅

中央社／ 台北19日電

台韓避免雙重課稅協定（ADTA）自今年1月1日起適用，財政部今天表示，此協定可提供雙方人民與企業合宜減免稅措施，經統計，取得台灣來源所得的韓商申請營業利潤免稅，目前已有36件，預期未來將繼續成長。

財政部國際財政司副司長李明機今天在例行記者會表示，今年財政外交成果主要有4大項，包含持續推動ADTA簽署生效、與協定夥伴國進行相互協議程序諮商以保障納稅者權益、波蘭關務合作，以及與羅馬尼亞等國交流財政政策，分享台灣經驗。

李明機說明，財政部持續拓展ADTA網絡，美國財政部今年10月29日表示，台美雙方財政部將對台美ADTA相關議題展開討論，而台灣方面，近期已如期赴美國華府進行相關實體會議與對等諮商。

李明機表示，雖然諮商不可能一次就談成，但雙方已有共識，未來會加速推動，不管是拜登政府或是將就任的川普政府，都承諾消除重複課稅以利吸引投資，所以台灣對此樂觀其成。

李明機指出，台美ADTA近年可說是取得重大進展，事實上，在美國財政部今年10月29日發布聲明之前，台美2023年就已經進行數次視訊或實體對話與交流。

無論避免雙重課稅是透過行政部門諮商、或美國國會推動的「美台雙重課稅快速減免法案」等任一形式生效，李明機表示，只要能解決兩國廠商、人民面臨的問題，財政部都將繼續積極跨部會協力促成，「這是我們的priority（首要任務）」。

同時，台韓ADTA自今年1月1日起適用，國財司表示，透過協定，可提供雙方人民與企業合宜減免稅措施，有助進一步促進雙邊投資、產業合作與技術交流，營造互惠雙贏局面；據統計，取得台灣來源所得的韓商申請營業利潤免稅，目前已有36件，預期未來將持續成長。

國財司進一步表示，納稅義務人如果遇到已生效ADTA的解釋及適用爭議，面臨重複課稅風險，可依相關協定「相互協議程序」規定，申請由雙方主管機關協商，今年台灣與2個協定夥伴國進行實體或視訊諮商，就6件雙邊預先訂價協議案已達成共識，正進行簽署程序，有效協助預防或解決跨境所得稅爭議，提升租稅確定性。

此外，為持續在「台灣海關與波蘭海關間關於打擊關務詐欺行為瞭解備忘錄」架構下，增進關務合作關係，國財司指出，今年11月雙方海關就關稅完稅價格調查機制、應用新興數位科技於關務服務、推動無紙化跨境貿易、快遞貨物查核及管理等議題討論交流。

國財司表示，台灣海關並實地觀摩波蘭查緝犬訓練中心及格但斯克（Gdańsk）深水碼頭，期借鏡波蘭成功經驗，提升台灣海關邊境管理、X光儀檢作業貨物檢查及查緝犬運用等能力。

另外，國財司指出，財政部今年接待外國訪賓交流相關財政議題超過10場次，其中與羅馬尼亞國會友台小組就租稅、預算及公股銀行業務等議題進行交流；於史瓦帝尼王國中央銀行總裁尼西（Philemon F.Mnisi，另譯蒙尼斯）一行來訪時，介紹財政園區公私協力興建模式，作為史國施政參考。

波蘭 海關 財政部

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