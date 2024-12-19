產創修法 投資AI、節能可減稅

因應生成式ＡＩ技術、淨零趨勢快速發展，行政院會今擬拍板「產業創新條例」部分條文修正草案，擴大投抵項目納人工智慧及節能減碳兩類，支出上限提高至十八億元，實施期程延長至二○二九年底。

現行產創條例規定，企業投資智慧機械、導入第五代行動通訊系統、資通安全產品或服務相關硬體、軟體、技術或技術服務，支出金額合計一百萬元以上、十億元以下，經專案核准可適用當年度營所稅抵減率百分之五或分三年抵減率百分之三。由於投資抵減規定將於年底落日，經濟部推動修法，行政院會擬今天拍板相關條文。

修法草案規畫，因應產業發展需求、科技進展與淨零排放趨勢，增加ＡＩ及節能減碳項目，因應投抵項目增加，因此將支出上限從十億元提高至十八億元，抵減率維持不變。