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Fed轉趨鷹派…道瓊跌逾1100點 連10日下跌為50年首見

欠稅強制執行 滯納金不能少

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

財政部台北國稅局提醒，欠稅案件若已移送行政執行程序，即使更正後稅額減少，納稅人仍須繳清更正後的稅額及逾期產生的滯納金與利息，且不會重新核發繳款書或延長繳納期限。

國稅局說明，納稅人收到繳納通知後，若發現稅額計算有誤或稅款重複，記得要在繳納期限內檢附繳款書和相關證明文件，向稅捐稽徵機關提出更正申請，經核定後，稅捐稽徵機關會調整稅額，並重新設定繳納期限，寄發新繳款書通知納稅人。

若納稅人未於期限內繳清，且等到案件移送行政執行分署強制執行後，才向稅捐機關提出更正，這時候僅屬於執行金額修正，仍須繳納滯納金與利息。 

國稅局 稅款 財政部

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