農地種電免稅 有條件

政府積極推動再生能源，但農地種電還能不能享有地價稅優惠？地方稅務局指出，關鍵在於農地是否保持農用，如果是漁電共生、農電共生等樣態，可免徵地價稅；但若土地不再農用，將無法享受免稅優惠。

依規定，農業用地須同時符合「農地」及「農用」要求，才能免徵地價稅，農地若未再作為農用，則無法享有免稅優惠。

地稅局強調，農業用地若仍保持農用，則可適用課徵田賦（等於免徵地價稅）規定，例如，若農地上設置太陽能板等綠能設施，且該土地仍從事農業經營，在太陽能設施下繼續種植作物或飼養動物，且不影響設施內動植物生長，則該地仍符合農業用地條件，可繼續免徵地價稅。

地稅局指出，這類「漁電共生」或「農電共生」模式可達雙贏，也能免徵地價稅。

但若綠能設施僅是單純架設在農地上，且未與農業經營結合，由於不再屬於農用，該部分土地面積將須課徵地價稅；此外若土地已經變更為特定目的事業用地，或進行其他非農業用途開發，同樣必須改課地價稅。