快訊

Fed轉趨鷹派…道瓊跌逾1100點 連10日下跌為50年首見

汽機車汰換退稅 留意四疏失

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
年底車市進入旺季，民眾想換新車好過年，可把握「汰舊換新」退稅。聯合報資料照片
年底車市進入旺季，民眾想換新車好過年，可把握「汰舊換新」退稅。聯合報資料照片

年底車市進入旺季，民眾想換新車好過年，可把握「汰舊換新」退稅。財政部表示，每輛汽車最高可減徵5萬元貨物稅，機車最高減徵4,000元，但申請時要留意四大常見錯誤，可能導致審核未通過，須特別注意。

《貨物稅條例》規定，自2021年1月8日起至2026年1月7日止，報廢或出口登記滿一年、出廠十年以上的小客車、小貨車或小客貨兩用車，若車主在報廢或出口前後六個月內購入新車並完成領牌，每輛新車可減徵最高5萬元貨物稅。

同時，報廢或出口登記滿四年、排氣量150cc以下的機車，若車主在報廢或出口前後六個月內購入新機車並完成領牌，每輛新機車可減徵最高4,000元貨物稅。

汽機車汰舊換新減稅優惠條件
汽機車汰舊換新減稅優惠條件

汽車與機車申請條件不同，國稅局指出，汽車新舊車主須為二親等以內親屬，無須同一戶籍、血親姻親皆可，機車新舊車主無此限制；舊車車齡，機車為四年以上、汽車為十年以上；汽車舊車車主須在報廢前持有一年以上，機車舊車主則無此限制。另外機車以報廢150cc以下舊車，購入非電動車的車輛為限。

為避免審核未能順利通過，國稅局列舉四大常見錯誤。首先，交車時程延誤，部分車主先報廢舊車再購入新車，因交車延遲未能在報廢日後六個月內完成新車領牌，應確認新車交車時程，或採取「先換新、後汰舊」方式，確保退稅權益。

第二，舊車登記不足一年，中古汽車須在同一車主名下登記滿一年後才能報廢或出口，若舊車因繼承取得，可合併計算繼承人與被繼承人名下登記時間，配偶名下的登記時間也可納入。

第三，新舊車主關係不符規定，新舊車主若為不同人，須在購車與汰舊期間持續具備配偶或二親等以內親屬關係，例如，夫妻離婚後，原舊車報廢車主與購新車的配偶關係不再成立，則不符合減稅規定。

第四，機車報廢期限逾期，機車無舊車持有時間限制，新舊車主也可不同，但須在舊車報廢或出口後六個月內完成新車領牌，否則無法申請退稅。

新車 減徵 貨物稅

延伸閱讀

來台觀光客朝多元發展 交長：明年目標千萬人次

兩類土地贈與免稅 有條件

企業販售LINE貼圖 要稅

竹科女持千萬股票「賣房逃漏稅」遭罰49萬不繳...執行署出招

相關新聞

政院通過產創條例修正草案 擴增兩大租稅優惠

行政院會今（19）日將通過《產業創新條例》修正草案，將擴大兩大租稅優惠，第一是智慧機械5G投資抵減，延長實施至2029年...

產創修法 投資AI、節能可減稅

因應生成式ＡＩ技術、淨零趨勢快速發展，行政院會今擬拍板「產業創新條例」部分條文修正草案，擴大投抵項目納人工智慧及節能減碳...

美台免雙重課稅 美參院將速推

美台避免雙重課稅立法現曙光？美國國會山莊報報導，聯邦參議院民主黨議員考慮提出一項為台灣企業提供稅收減免的法案，並啟動快速...

汽機車汰換退稅 留意四疏失

年底車市進入旺季，民眾想換新車好過年，可把握「汰舊換新」退稅。財政部表示，每輛汽車最高可減徵5萬元貨物稅，機車最高減徵4...

電子發票未依限上傳 罰

財政部昨（18）日表示，依修正後的營業稅法規定，營業人開立電子發票應確實依限上傳相關資訊至電子發票整合服務平台存證，未依...

欠稅強制執行 滯納金不能少

財政部台北國稅局提醒，欠稅案件若已移送行政執行程序，即使更正後稅額減少，納稅人仍須繳清更正後的稅額及逾期產生的滯納金與利...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。