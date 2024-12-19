汽機車汰換退稅 留意四疏失

年底車市進入旺季，民眾想換新車好過年，可把握「汰舊換新」退稅。財政部表示，每輛汽車最高可減徵5萬元貨物稅，機車最高減徵4,000元，但申請時要留意四大常見錯誤，可能導致審核未通過，須特別注意。

《貨物稅條例》規定，自2021年1月8日起至2026年1月7日止，報廢或出口登記滿一年、出廠十年以上的小客車、小貨車或小客貨兩用車，若車主在報廢或出口前後六個月內購入新車並完成領牌，每輛新車可減徵最高5萬元貨物稅。

同時，報廢或出口登記滿四年、排氣量150cc以下的機車，若車主在報廢或出口前後六個月內購入新機車並完成領牌，每輛新機車可減徵最高4,000元貨物稅。

汽機車汰舊換新減稅優惠條件

汽車與機車申請條件不同，國稅局指出，汽車新舊車主須為二親等以內親屬，無須同一戶籍、血親姻親皆可，機車新舊車主無此限制；舊車車齡，機車為四年以上、汽車為十年以上；汽車舊車車主須在報廢前持有一年以上，機車舊車主則無此限制。另外機車以報廢150cc以下舊車，購入非電動車的車輛為限。

為避免審核未能順利通過，國稅局列舉四大常見錯誤。首先，交車時程延誤，部分車主先報廢舊車再購入新車，因交車延遲未能在報廢日後六個月內完成新車領牌，應確認新車交車時程，或採取「先換新、後汰舊」方式，確保退稅權益。

第二，舊車登記不足一年，中古汽車須在同一車主名下登記滿一年後才能報廢或出口，若舊車因繼承取得，可合併計算繼承人與被繼承人名下登記時間，配偶名下的登記時間也可納入。

第三，新舊車主關係不符規定，新舊車主若為不同人，須在購車與汰舊期間持續具備配偶或二親等以內親屬關係，例如，夫妻離婚後，原舊車報廢車主與購新車的配偶關係不再成立，則不符合減稅規定。

第四，機車報廢期限逾期，機車無舊車持有時間限制，新舊車主也可不同，但須在舊車報廢或出口後六個月內完成新車領牌，否則無法申請退稅。