快訊

Fed轉趨鷹派…道瓊跌逾1100點 連10日下跌為50年首見

聽新聞
0:00 / 0:00

政院通過產創條例修正草案 擴增兩大租稅優惠

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
圖為5G示意圖。 聯合報系資料照
圖為5G示意圖。 聯合報系資料照

行政院會今（19）日將通過《產業創新條例》修正草案，將擴大兩大租稅優惠，第一是智慧機械5G投資抵減，延長實施至2029年底，並提高支出上限至18億元，範圍擴及AI、淨零；第二是天使投資人優惠適用對象也將擴增。

經濟部今年10月預告產創條例修法，主要因智慧機械5G投資抵減原本將於今年底到期，因此提出修法延長五年，並擴大適用範圍，另同步優化天使投資人租稅優惠。

產創條例修正重點
產創條例修正重點

經濟部預告修法並送進行政院後，這段期間以來，經濟部一度想向財政部爭取再擴大優惠、再提高支出上限，國發會也建議納入產業控股公司緩課最低稅負優惠，不過經過跨部會協商，最後仍維持預告版本，預計今日在行政院會討論通過，並送立法院審議。

現行產創條例第10之1條規定，企業投資在全新智慧機械、導入5G系統、資安產品或服務，支出金額在同一課稅年度內合計達100萬元以上、10億元以下範圍，可選擇在支出金額5%內抵減當年度營所稅、或支出金額3%內分三年抵減，實施至今年底。

經濟部表示，為因應產業發展需求、科技進展及淨零排放趨勢，持續優化產業結構達成智慧升級轉型、鼓勵多元創新應用，因此修法延長租稅優惠期間、增加適用項目，並提高投抵支出上限。

根據修法草案，智慧機械5G投資抵減優惠將延長五年至2029年12月31日，並新增AI產品或服務、節能減碳等投資抵減項目，同時提高適用投抵的支出金額上限，上限從原本10億元以下提高至18億元以下。

此外經濟部此次也優化天使投資人租稅優惠。除現行個人投資設立兩年內高風險新創事業公司規定外，增訂個人投資設立兩年以上、未滿五年的高風險新創事業公司，且投資額達50萬元，也可適用天使投資人租稅優惠，協助新創事業取得營運發展所需資金。

天使投資 智慧機械 經濟部

延伸閱讀

藍委不滿政院官員未出席備詢 現場致電龔明鑫

藍譴責龔明鑫規避監督缺席立院備詢 政院：不解與無奈

行政院傑出科技貢獻獎 表揚科研重大貢獻

不滿政院官員離席不備詢 藍通過譴責案嗆「刪光預算」

相關新聞

政院通過產創條例修正草案 擴增兩大租稅優惠

行政院會今（19）日將通過《產業創新條例》修正草案，將擴大兩大租稅優惠，第一是智慧機械5G投資抵減，延長實施至2029年...

產創修法 投資AI、節能可減稅

因應生成式ＡＩ技術、淨零趨勢快速發展，行政院會今擬拍板「產業創新條例」部分條文修正草案，擴大投抵項目納人工智慧及節能減碳...

美台免雙重課稅 美參院將速推

美台避免雙重課稅立法現曙光？美國國會山莊報報導，聯邦參議院民主黨議員考慮提出一項為台灣企業提供稅收減免的法案，並啟動快速...

汽機車汰換退稅 留意四疏失

年底車市進入旺季，民眾想換新車好過年，可把握「汰舊換新」退稅。財政部表示，每輛汽車最高可減徵5萬元貨物稅，機車最高減徵4...

電子發票未依限上傳 罰

財政部昨（18）日表示，依修正後的營業稅法規定，營業人開立電子發票應確實依限上傳相關資訊至電子發票整合服務平台存證，未依...

欠稅強制執行 滯納金不能少

財政部台北國稅局提醒，欠稅案件若已移送行政執行程序，即使更正後稅額減少，納稅人仍須繳清更正後的稅額及逾期產生的滯納金與利...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。