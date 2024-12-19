政院通過產創條例修正草案 擴增兩大租稅優惠

行政院會今（19）日將通過《產業創新條例》修正草案，將擴大兩大租稅優惠，第一是智慧機械5G投資抵減，延長實施至2029年底，並提高支出上限至18億元，範圍擴及AI、淨零；第二是天使投資人優惠適用對象也將擴增。

經濟部今年10月預告產創條例修法，主要因智慧機械5G投資抵減原本將於今年底到期，因此提出修法延長五年，並擴大適用範圍，另同步優化天使投資人租稅優惠。

產創條例修正重點

經濟部預告修法並送進行政院後，這段期間以來，經濟部一度想向財政部爭取再擴大優惠、再提高支出上限，國發會也建議納入產業控股公司緩課最低稅負優惠，不過經過跨部會協商，最後仍維持預告版本，預計今日在行政院會討論通過，並送立法院審議。

現行產創條例第10之1條規定，企業投資在全新智慧機械、導入5G系統、資安產品或服務，支出金額在同一課稅年度內合計達100萬元以上、10億元以下範圍，可選擇在支出金額5%內抵減當年度營所稅、或支出金額3%內分三年抵減，實施至今年底。

經濟部表示，為因應產業發展需求、科技進展及淨零排放趨勢，持續優化產業結構達成智慧升級轉型、鼓勵多元創新應用，因此修法延長租稅優惠期間、增加適用項目，並提高投抵支出上限。

根據修法草案，智慧機械5G投資抵減優惠將延長五年至2029年12月31日，並新增AI產品或服務、節能減碳等投資抵減項目，同時提高適用投抵的支出金額上限，上限從原本10億元以下提高至18億元以下。

此外經濟部此次也優化天使投資人租稅優惠。除現行個人投資設立兩年內高風險新創事業公司規定外，增訂個人投資設立兩年以上、未滿五年的高風險新創事業公司，且投資額達50萬元，也可適用天使投資人租稅優惠，協助新創事業取得營運發展所需資金。