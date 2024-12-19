聽新聞
0:00 / 0:00
政院通過產創條例修正草案 擴增兩大租稅優惠
行政院會今（19）日將通過《產業創新條例》修正草案，將擴大兩大租稅優惠，第一是智慧機械5G投資抵減，延長實施至2029年底，並提高支出上限至18億元，範圍擴及AI、淨零；第二是天使投資人優惠適用對象也將擴增。
經濟部今年10月預告產創條例修法，主要因智慧機械5G投資抵減原本將於今年底到期，因此提出修法延長五年，並擴大適用範圍，另同步優化天使投資人租稅優惠。
經濟部預告修法並送進行政院後，這段期間以來，經濟部一度想向財政部爭取再擴大優惠、再提高支出上限，國發會也建議納入產業控股公司緩課最低稅負優惠，不過經過跨部會協商，最後仍維持預告版本，預計今日在行政院會討論通過，並送立法院審議。
現行產創條例第10之1條規定，企業投資在全新智慧機械、導入5G系統、資安產品或服務，支出金額在同一課稅年度內合計達100萬元以上、10億元以下範圍，可選擇在支出金額5%內抵減當年度營所稅、或支出金額3%內分三年抵減，實施至今年底。
經濟部表示，為因應產業發展需求、科技進展及淨零排放趨勢，持續優化產業結構達成智慧升級轉型、鼓勵多元創新應用，因此修法延長租稅優惠期間、增加適用項目，並提高投抵支出上限。
根據修法草案，智慧機械5G投資抵減優惠將延長五年至2029年12月31日，並新增AI產品或服務、節能減碳等投資抵減項目，同時提高適用投抵的支出金額上限，上限從原本10億元以下提高至18億元以下。
此外經濟部此次也優化天使投資人租稅優惠。除現行個人投資設立兩年內高風險新創事業公司規定外，增訂個人投資設立兩年以上、未滿五年的高風險新創事業公司，且投資額達50萬元，也可適用天使投資人租稅優惠，協助新創事業取得營運發展所需資金。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言