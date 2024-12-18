迎耶誕豐原熱力開趴！台中購物節抽百萬再加碼百萬汽車

耶誕節腳步臨近，台中市豐原區將迎來一場精彩的節慶盛會！由台中市政府經濟發展局主辦的「耶誕YA FUN豐趴」活動，將於12月21日下午3點半至晚上8點半，在豐原太平洋百貨前廣場盛大登場。

當天除有一系列的耶誕節活動，也將抽出台中購物節百萬現金獎得主、百萬汽車及12組10萬元、1,100組3,000元等獎項。經發局呼籲，購物節活動即將進入尾聲，趕緊將消費發票及收據登錄APP，就有機會中大獎。

經發局長張峯源表示，當天除了抽出台中購物節月月抽百萬現金獎得主2名，同時慶祝2024縣市幸福指標台中市榮獲第一名，將加碼抽出百萬汽車1台，另外還有12組10萬元、1,100組3,000元現金獎、達美樂大披薩兌換券20份、陳允寶泉太陽餅禮盒35份、日韓保養品牌MY管管全能旅行組50份。

現場更加碼發放500張模彩券，抽iPhone16、掃地機器人等多項好禮，歡迎民眾一同到豐原廟東復興商圈迎耶誕，滿滿獎項一次大放送。

經發局補充，活動規劃「FUN豐市集」，邀請台中在地特色攤販、DIY手作活動攤販，以及素食特色餐車，提供美味的在地小吃與推廣豐原在地農產品。

另規劃「耶誕星光大賽」，邀請市民朋友們穿上最具特色的耶誕服裝，以「FUN豐(瘋)趴」及「耶誕YA」為主題設計表演內容，參賽者發揮創意，就有機會拿下豐沛的商圈購物金，至商圈店家遊逛享受耶誕氣氛。

不只如此，活動當天更號召200位耶誕老人到現場，歡迎民眾拍照留念。當天傍晚在豐原太平洋百貨廣場前還有點燈儀式及精彩燈光秀，帶出滿滿耶誕幸福氛圍感。

另外，經發局提醒，因應12月20日至22日為財政部電子發票平台進行移轉作業時間，台中通TCPASS APP無法下載雲端發票與驗證電子發票，為維護民眾參與台中購物節抽獎權益，12月20日至22日皆建議改以索取紙本電子發票，並手動輸入活動APP，同時保留紙本發票，以利後續兌獎。

經發局表示，台中購物節已到了尾聲，活動只到12月25日，提醒大家記得於12月31日前完成登錄發票或收據，把握最後可以抽精品好宅的機會。更多活動資訊請上台中購物節官網，或關注台中購物節粉絲專頁。