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三三會林伯豐：台灣經濟「內外皆溫」 明年全球走勢持平

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
三三會理事長林伯豐。聯合報系資料照
三三會理事長林伯豐。聯合報系資料照

三三會理事長林伯豐18日表示，美國新總統川普上位後，兩岸關係的變化是各界關切的重點，政府應以政治智慧來處理兩岸關係，積極釋出善意，避免軍事衝突，重新開啟對話，降低兩岸可能的衝突風險。他並表示，最近台北舉行的雙城論壇，工商界給予正面的肯定，也期盼政府能恢復兩岸的所有交流，包括商務活動、陸客、陸生、大陸地方官員及台辦等，來台交流並瞭解台灣現況。

三三會18日舉行12月例會，林伯豐在致詞時表示，台灣經濟成長模式呈現「內外皆溫」，國內外主要經濟研究機構預估2024年台灣經濟成長率平均3.92%。至於2025年在全球經濟走勢持平，地緣政治風險猶存的情形下，台灣GDP預測平均2.92%。

他表示，川普上位後，兩岸關係的變化是各界關切的重點，政府應以政治智慧來處理兩岸關係，積極釋出善意，避免軍事衝突，重新開啟對話，降低兩岸可能的衝突風險。這次在台北舉行的雙城論壇，工商界給予正面的肯定，也期盼政府能恢復兩岸的所有交流，包括商務活動、陸客、陸生、大陸地方官員及台辦等，來台交流並瞭解台灣現況。

林伯豐建議，政府應研擬因應川普上臺後經濟變局的策略，加強半導體的縱深，往上游的原材料發展，延伸至下游的設備，以確保臺灣半導體保有目前的競爭力，另應加速傳統產業的升級、轉型及尋求替代市場。

另外，針對財政部研擬調升營利事業所得基本稅額（Alternative Minimum Tax, AMT）將由現行12%調高至15%。林伯豐表示，據統計，電子零組件製造業、金融、保險相關產業將是受衝擊最大的產業。因此他提出三大建議鄉：

一、應完整導入全球最低稅負制（Global Minimum Tax, GMT），以確保台資跨國企業全球所得如有補充稅則需要於台灣繳納。

二、GMT於2025年底前有避風港機制，AMT缺乏過渡條款，會造成企業突然面臨重大稅務負擔。

三、應訂定適用門檻、採差別稅率。

林伯豐指出，財政部表示2024年稅收超徵新台幣5,100億元，已連續四年稅收超徵合計新台幣1.8兆，但財政部表示不會再「還稅於民」，建議檢討並廢除不合時宜的稅賦，例如印花稅、娛樂稅以及貨物稅等，避免重複課稅，減少企業及民眾不合理的負擔。

兩岸關係 林伯豐

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