承接債權查調財產 備四文件

高雄市稅捐稽徵處提醒，債權受讓人（即承接他人債權，成為新債權人者）若要申請查調債務人財產或所得資料，必須準備申請書、身分證明文件、執行名義證明文件、可證明已通知債務人債權移轉等四種相關文件。

稅捐稽徵處解釋，依照《強制執行法》規定，當債權人將債權轉讓第三人後，新債權人可依原本執行名義請求強制執行。

不過《民法》也規定，債權轉讓只有在讓與人或受讓人已通知債務人後，才會對債務人發生法律效力，換句話說，只有完成通知程序，債權轉讓才算生效，若未完成通知，受讓人無法向債務人主張權利，也會影響稅捐稽徵機關查調程序。