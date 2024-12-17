企業販售LINE貼圖 要稅

不少公司行號為行銷目的，會透過LINE通訊平台販售代言人或公司吉祥物貼圖，有企業向國稅局詢問，取得收入是否要課營業稅？台北國稅局表示，依營業稅法規定，透過社群平台販售貼圖給台灣境內買家使用，視為在境內銷售勞務，須按5%稅率申報繳納營業稅。

台北國稅局官員解釋，根據《加值型及非加值型營業稅法》規定，只要在中華民國境內銷售貨物或勞務及進口貨物，均應依規定課徵營業稅，目前營業稅率為5%，營業人須開立統一發票，並申報銷售額、繳納營業稅。

官員說明，企業透過LINE平台販售貼圖給台灣買家，視為境內銷售勞務，需按5%稅率繳納營業稅；若非屬公司的小商號，每月營業額未達20萬元，屬免用發票商家，改按查定課徵營業稅，按銷售額1%每季課徵營業稅。

另外也有不少民眾會自行設計LINE貼圖，上架到平台上銷售，官員提醒，個人LINE貼圖銷售額若達一定規模，則會被視為營業人，須課徵營業稅，以目前而言，每月銷售勞務超過4萬元時即達起徵點（明年起調高至5萬元），須辦理稅籍登記，並依規定報繳營業稅。

至於所得稅方面，則要留意，這筆所得在日本可能已有課徵所得稅，而台、日之間有簽署租稅協定，可循租稅協定機制確保不會被重複課稅。

國稅局提醒，若民眾仍有疑慮，可以準備具體案例資料，並向所在地稽徵機關洽詢。