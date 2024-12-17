快訊

霸凌加害者被記過後卻能轉任校長 全教產：懲處不明

苗栗三灣7.1度 低溫特報 明起2波冷氣團接力 冬至冷颼颼

Fed會議在即 美股那指收創新高 道指連跌8日 6年首見

關鍵物資降稅再延一季

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導

行政院副院長鄭麗君昨（16）日召開穩定物價小組會議，拍板關鍵原物料減稅措施再延長一季至明年3月底，不過會中也提到，若明年第1季國際農工原料價格趨緩、國內物價趨穩，且未來展望穩定，即可研議政策在明年3月後屆期退場。

行政院表示，考量近期受豪雨及連續颱風等氣候條件不穩，影響國內蔬果價格，國內外食費、食物類等漲幅仍高，因此啟動第14波減徵關鍵原物料稅負措施。

行政院昨日召開會議，會中提到原訂減徵關鍵原物料稅負措施至今年12月底，雖今年以來，國際農工原物料已逐步回穩，多數國際農工原物料價格已回落至2021年12月實施減徵措施時水準，僅部份品項價格仍較高。

鄭麗君表示，11月消費者物價指數（CPI）年增率升至2.08%，加上春節節慶將至，帶動消費採買需求增加，綜合考量各面向，會議決議啟動第14波減徵措施，延長關鍵物資降稅至2025年3月底，減輕國內業者營運負擔，穩定民生物價。

減徵項目包括，進口黃豆、小麥、玉米營業稅、小麥進口關稅等免徵；奶油、烘焙用奶粉、冷凍牛肉關稅稅率減半；汽油貨物稅每公升調降2元、柴油貨物稅每公升調降1.5元；水泥（卜特蘭一型）貨物稅減半。據財政部先前所推估，以往減徵措施執行後，每一季減稅利益約96億元。

鄭麗君請經濟部、農業部、國發會、財政部、主計總處等相關部會，持續掌握國內外情勢，若明年第1季國際農工原料價格趨緩、國內物價持續趨穩，且展望維持穩定，即可據以研議政策於明年3月後屆期退場。

原物料 消費者物價指數 減徵

延伸閱讀

第14波！政院拍板大宗物資降稅再延一季至明年3月

透明晶質獎頒獎 鄭麗君勉公部門AI時代思考興利防弊

演講面對AI挑戰 鄭麗君鼓勵創新發展

金寶卡位「碳競爭力100強」永續長代表受獎 鄭麗君按讚

相關新聞

電動車汽燃費估最快2030開徵 最高15,720元

為達成2050淨零排放，運具減碳是關鍵策略之一。政府推動電動車，目前並未對其開徵汽燃費，立委關注未來政策方向，交通部長陳...

關鍵物資降稅再延一季

行政院副院長鄭麗君昨（16）日召開穩定物價小組會議，拍板關鍵原物料減稅措施再延長一季至明年3月底，不過會中也提到，若明年...

報廢固定資產 三個注意

財政部高雄國稅局表示，營利事業固定資產在使用期滿折舊提列足額後若要報廢，應注意三件事。第一，廢料出售不足殘價應列報損失，...

欠稅人房產變動 稅局緊盯

國稅局持續加強清理欠稅，除對於名下仍有不動產的欠稅人，將緊盯其財產變動外，不動產若有抵押權等優先債權，國稅局也會查核確認...

銷售中古車 留意進項扣抵

民眾銷售中古車達營業稅起徵點，應辦理稅籍登記，在申報營業稅時，應留意進項稅額扣抵規定。若是向自然人收購中古車，可以買賣合...

公司解散 15日內報營業稅

財政部南區國稅局提醒，營業人因合併、轉讓、解散或廢止營業而註銷稅籍登記，即使當期無銷售額，仍應依法於註銷日起15日內申報...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。