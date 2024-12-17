關鍵物資降稅再延一季

行政院副院長鄭麗君昨（16）日召開穩定物價小組會議，拍板關鍵原物料減稅措施再延長一季至明年3月底，不過會中也提到，若明年第1季國際農工原料價格趨緩、國內物價趨穩，且未來展望穩定，即可研議政策在明年3月後屆期退場。

行政院表示，考量近期受豪雨及連續颱風等氣候條件不穩，影響國內蔬果價格，國內外食費、食物類等漲幅仍高，因此啟動第14波減徵關鍵原物料稅負措施。

行政院昨日召開會議，會中提到原訂減徵關鍵原物料稅負措施至今年12月底，雖今年以來，國際農工原物料已逐步回穩，多數國際農工原物料價格已回落至2021年12月實施減徵措施時水準，僅部份品項價格仍較高。

鄭麗君表示，11月消費者物價指數（CPI）年增率升至2.08%，加上春節節慶將至，帶動消費採買需求增加，綜合考量各面向，會議決議啟動第14波減徵措施，延長關鍵物資降稅至2025年3月底，減輕國內業者營運負擔，穩定民生物價。

減徵項目包括，進口黃豆、小麥、玉米營業稅、小麥進口關稅等免徵；奶油、烘焙用奶粉、冷凍牛肉關稅稅率減半；汽油貨物稅每公升調降2元、柴油貨物稅每公升調降1.5元；水泥（卜特蘭一型）貨物稅減半。據財政部先前所推估，以往減徵措施執行後，每一季減稅利益約96億元。

鄭麗君請經濟部、農業部、國發會、財政部、主計總處等相關部會，持續掌握國內外情勢，若明年第1季國際農工原料價格趨緩、國內物價持續趨穩，且展望維持穩定，即可據以研議政策於明年3月後屆期退場。