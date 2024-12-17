電動車汽燃費估最快2030開徵 最高15,720元

為達成2050淨零排放，運具減碳是關鍵策略之一。政府推動電動車，目前並未對其開徵汽燃費，立委關注未來政策方向，交通部長陳世凱昨（16）日表示，若2030年電動車數量達到目標值，屆時就會開徵。

交通部公共運輸及監理司長林福山表示，現在政策並未對電動車徵收汽燃費，未來規劃，當電動小客車50萬輛、電動機車達240萬輛，就會開徵相關費用，目前分別約9萬輛（占比約1.5%）、70萬輛，若順利的話，最快可以在2030年開徵汽燃費。

至於開徵費用，則是按現行小客車汽燃費最高為每年15,720元，未來電動車就算馬力再大最高就是15,720元。

立法院交通委員會昨日議程為「運安會主委報告業務概況及備詢」，民進黨立委林俊憲指出，我國針對電動車目前免徵汽燃費，然而近年電動車比率逐年增加，燃油車比率同步下降，他質詢交通部未來對於電動車汽燃費的政策方向？

交通部運研所長林繼國表示，目前電動車仍在政策鼓勵階段，未來等到一定程度普及後，仍是要隨車徵收，合理徵收汽燃費（即道路使用費）；至於牌照稅部分，則是按照排氣量來換算。

林俊憲質疑，電動車可以透過電腦更改馬力，這是否也能作弊？再加上現在相關政策都尚未說明，電動車主對於自己是否要被課稅、徵費都不清楚，網路上許多影片在推算，電動車未來恐怕要繳交10幾萬稅或費，在政策不明朗的狀況下，恐將影響電動車銷售，造成現有車主的恐慌。

陳世凱表示，稅費應不至於像網路上推算那麼多，加上現在電動車輛數，尚未到達目標，距離需要徵費、課稅的階段，還有一段時間。至於課徵時間點，若是到2030年，電動車如有達到一定數量的時候，就會開徵，未來不管是電動車、燃油車，都會是隨車徵收汽燃費。

經濟部昨日發布統計，電動汽車新車掛牌數快速攀升，近五年平均年增率66.8%，在電動車及高價進口車銷售熱絡下，今年累計前十月汽機車零售業營業額達7,601億元，年增3.8%，預期全年可望再創新高。經濟部統計，2019年電動汽車新車掛牌數大幅年增逾兩倍，之後每年以雙位數增幅快速攀升。



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