快訊

霸凌加害者被記過後卻能轉任校長 全教產：懲處不明

苗栗三灣7.1度 低溫特報 明起2波冷氣團接力 冬至冷颼颼

Fed會議在即 美股那指收創新高 道指連跌8日 6年首見

聽新聞
0:00 / 0:00

電動車汽燃費估最快2030開徵 最高15,720元

經濟日報／ 記者余弦妙江睿智／台北報導
為達成2050淨零排放，運具減碳是關鍵策略之一。 美聯社
為達成2050淨零排放，運具減碳是關鍵策略之一。 美聯社

為達成2050淨零排放，運具減碳是關鍵策略之一。政府推動電動車，目前並未對其開徵汽燃費，立委關注未來政策方向，交通部長陳世凱昨（16）日表示，若2030年電動車數量達到目標值，屆時就會開徵。

交通部公共運輸及監理司長林福山表示，現在政策並未對電動車徵收汽燃費，未來規劃，當電動小客車50萬輛、電動機車達240萬輛，就會開徵相關費用，目前分別約9萬輛（占比約1.5%）、70萬輛，若順利的話，最快可以在2030年開徵汽燃費。

至於開徵費用，則是按現行小客車汽燃費最高為每年15,720元，未來電動車就算馬力再大最高就是15,720元。

立法院交通委員會昨日議程為「運安會主委報告業務概況及備詢」，民進黨立委林俊憲指出，我國針對電動車目前免徵汽燃費，然而近年電動車比率逐年增加，燃油車比率同步下降，他質詢交通部未來對於電動車汽燃費的政策方向？

交通部運研所長林繼國表示，目前電動車仍在政策鼓勵階段，未來等到一定程度普及後，仍是要隨車徵收，合理徵收汽燃費（即道路使用費）；至於牌照稅部分，則是按照排氣量來換算。

林俊憲質疑，電動車可以透過電腦更改馬力，這是否也能作弊？再加上現在相關政策都尚未說明，電動車主對於自己是否要被課稅、徵費都不清楚，網路上許多影片在推算，電動車未來恐怕要繳交10幾萬稅或費，在政策不明朗的狀況下，恐將影響電動車銷售，造成現有車主的恐慌。

陳世凱表示，稅費應不至於像網路上推算那麼多，加上現在電動車輛數，尚未到達目標，距離需要徵費、課稅的階段，還有一段時間。至於課徵時間點，若是到2030年，電動車如有達到一定數量的時候，就會開徵，未來不管是電動車、燃油車，都會是隨車徵收汽燃費。

經濟部昨日發布統計，電動汽車新車掛牌數快速攀升，近五年平均年增率66.8%，在電動車及高價進口車銷售熱絡下，今年累計前十月汽機車零售業營業額達7,601億元，年增3.8%，預期全年可望再創新高。經濟部統計，2019年電動汽車新車掛牌數大幅年增逾兩倍，之後每年以雙位數增幅快速攀升。


延伸閱讀

關鍵物資降稅再延一季

交通部 林俊憲 電動車

延伸閱讀

環島高鐵等整體軌道規畫 交通部長陳世凱：現在就應開始

交長：電車還太少！電動車最快2030年依「馬力」收汽燃費 最高15,720元

環島高鐵還有望？陳世凱：目前難告知「20年後或許可以」

周玉蔻涉謗東元電機女董小三奪權 「交通部長」作證後判無罪

相關新聞

電動車汽燃費估最快2030開徵 最高15,720元

為達成2050淨零排放，運具減碳是關鍵策略之一。政府推動電動車，目前並未對其開徵汽燃費，立委關注未來政策方向，交通部長陳...

關鍵物資降稅再延一季

行政院副院長鄭麗君昨（16）日召開穩定物價小組會議，拍板關鍵原物料減稅措施再延長一季至明年3月底，不過會中也提到，若明年...

報廢固定資產 三個注意

財政部高雄國稅局表示，營利事業固定資產在使用期滿折舊提列足額後若要報廢，應注意三件事。第一，廢料出售不足殘價應列報損失，...

欠稅人房產變動 稅局緊盯

國稅局持續加強清理欠稅，除對於名下仍有不動產的欠稅人，將緊盯其財產變動外，不動產若有抵押權等優先債權，國稅局也會查核確認...

銷售中古車 留意進項扣抵

民眾銷售中古車達營業稅起徵點，應辦理稅籍登記，在申報營業稅時，應留意進項稅額扣抵規定。若是向自然人收購中古車，可以買賣合...

公司解散 15日內報營業稅

財政部南區國稅局提醒，營業人因合併、轉讓、解散或廢止營業而註銷稅籍登記，即使當期無銷售額，仍應依法於註銷日起15日內申報...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。