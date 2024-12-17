公司解散 15日內報營業稅

財政部南區國稅局提醒，營業人因合併、轉讓、解散或廢止營業而註銷稅籍登記，即使當期無銷售額，仍應依法於註銷日起15日內申報當期營業稅銷售額及應納稅額。

依營業稅法規定，營業人有合併、轉讓、解散或廢止營業者，不論有無銷售額，應於事實發生日起15日內，向主管稽徵機關申報銷售額及應納稅額；如未依規定期限辦理，未逾30日者，每逾兩日按應納稅額加徵1％滯報金，不得少於1,200元，不得超過1.2萬元；逾30日者，依核定應納稅額加徵30％怠報金，不得少於3,000元，不得超過3萬元。

例如，甲公司於2024年7月31日向國稅局申請2024年8月1日起註銷營業稅籍登記，因當期無銷售額，且已辦理註銷登記，便未辦理當期營業稅申報。但經國稅局發現甲公司雖無應納稅額，未申報當期營業稅仍違反規定，依法處怠報金3,000元。