銷售中古車 留意進項扣抵

民眾銷售中古車達營業稅起徵點，應辦理稅籍登記，在申報營業稅時，應留意進項稅額扣抵規定。若是向自然人收購中古車，可以買賣合約書作為進項證明，核實認定可扣稅額。

財政部中區國稅局表示，曾有民眾過去從事銷售中古車業務時，因不熟悉營業稅法規定，未依規定申報稅籍，或是忘了有進項憑證可以申報扣抵，影響自身權益。

中區國稅局曾有一件納保案件，納稅人銷售中古車，達到營業稅起徵點，但由於他出售的中古車大多是向自然人購買，並不清楚可提出什麼樣的進項憑證，經過國稅局納保官輔導，納稅人補上購入車輛的買賣合約等進項證明文件，讓國稅局能核實認定可扣抵稅額。

財政部表示，營業人買入中古汽機車的進項憑證，包括普通收據、個人一時貿易資料申報表、特種統一發票、買賣合約書或讓渡書及其他憑證，在申報時暫免檢附，但應依規定保存，並依稽徵機關要求提示供查核。