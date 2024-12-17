欠稅人房產變動 稅局緊盯

國稅局持續加強清理欠稅，除對於名下仍有不動產的欠稅人，將緊盯其財產變動外，不動產若有抵押權等優先債權，國稅局也會查核確認抵押權真偽，如果抵押權不實，亦會主動要求塗銷抵押權，確保能徵得欠稅款。

國稅局每年都會定期清理歷年因無執行實益取得執行憑證的案件。南區國稅局指出，為維護租稅公平，針對名下尚有不動產的欠稅人，除緊盯財產變動，評估市場行情掌握拍賣時機。

南區國稅局舉例，甲公司積欠2009至2011年間營業稅500多萬元，被移送行政執行分署強制執行，該公司名下雖然尚有16筆土地，但經銀行設定最高限額抵押權擔保債權約5億元，行政執行分署已於2020年間以無執行實益核發執行憑證。

國稅局最近為重新評估執行實益，向抵押權人A銀行查詢抵押權擔保債權未償情形，經A銀行表示債權已出售B資產管理公司，繼續追查發現B公司已向法院聲報清算完結經法院准予備查，也沒有其他債權人承受這筆抵押權擔保債權。

由於國稅局過去為了執行甲公司名下土地抵償欠稅，多次與A銀行協商自行塗銷抵押權均遭拒絕，於是國稅局提起請求塗銷抵押權登記訴訟，2024年間經法院判決國稅局勝訴，行政執行分署啟動相關土地拍賣程序，陸續拍得價金高達1,000萬餘元，不僅追回甲公司營業稅欠稅，就連積欠多年的地方稅等公法債權均全額受償。

國稅局提醒，為確保國家租稅債權，會定期清理、積極掌握欠稅人名下各項所得及財產資料，一旦發現有執行實益，立即通報執行分署啟動強制執行，因此呼籲納稅人誠實繳稅，切勿心存僥倖。