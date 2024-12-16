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戶籍供人寄居 牽動重購退稅
民眾換屋若符合條件，可申請土增稅重購退稅，稽徵機關提醒，若將房屋戶籍提供他人寄居，恐會影響重購退稅權益，民眾應留意適用規定。
屏東縣財稅局表示，這種情況常發生在明星學區，民眾因為朋友小孩就學需求，同意將戶籍提供朋友小孩寄居，結果被稅捐機關通知，須確認是否有出租行為。
高雄市稅捐稽徵處則提醒，重購土地從完成移轉登記日起，會受到稅捐機關列管五年，也就是五年內不可移轉他人、出租、營業或遷出戶籍，否則原退還稅款將被追回。
為避免投機行為、確保重購房地自住使用，經列管的重購土地，稽徵機關在管制期間內每年會辦理全面清查，一旦查獲重購土地已再行移轉，例如出售、贈與、法拍等，或改作其他用途，例如供營業使用、出租、未設戶籍等不符合自用住宅用地要件者，將依規定全部或按比例追繳原退還稅款。
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