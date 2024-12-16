稅收挹注長照基金 大增31％

稅收表現亮眼，財政部統計，今年前11月稅收挹注長照基金1,159億元，年增31.6％，其中以房地合一稅撥入737億元最多，因上半年房市滾燙的餘溫持續、年增49.9％，長照基金稅收達成率已148.4%，整整超過原預算數的一半。

長照基金主要由《長期照顧服務法》授權，於2017年成立後，基金財源包含遺贈稅、菸稅、菸品健康福利捐、捐贈收入、基金孳息收入、房地合一稅及政府預算撥充。

長照基金來自稅收的財源共四項稅目，包括遺產稅、贈與稅調整為三級累進稅率所增加的收入、菸稅調漲後所增加的收入，以及房地合一稅扣除中央統籌分配、撥入住宅基金後的餘額等四項稅目，皆為長照基金來自稅收的財源。今年度預算數為781億元。

前11月稅收挹注長照基金情形 圖／經濟日報提供

稅收財源方面，今年前11月撥入長照基金稅收共1,159億元，與去年同期相比增加278億元、年增31.6％。其中在今年上半年房市持續走熱、廠商持續覓地情況下，房地合一稅今年累計貢獻737億元，持續成為長照基金最主要稅收財源，年增49.9％。

不過房地合一稅成長趨緩，隨央行祭出的房市管制持續影響房市、10月新青安貸款撥款件數與金額呈現雙減，個人房地合一稅11月入帳52億元，月減近兩成，雖仍年增24.1％，但增幅明顯收斂，明年稅收表現，後續仍待觀察。

另，前11月來自菸稅占比第二，共挹注242億元，仍是各稅源中唯一負成長，年減1.6％；遺產稅撥入102億元，年增22.2％、增幅也出現收斂；贈與稅則有78億元，年增31.2％。

房地合一稅2016年上路後，原先在扣除統籌分配稅款後，剩餘九成稅款皆撥入長照基金，但經跨部會討論後，自今年起房地合一稅收餘額至少10％撥入住宅基金，2024年預算數為48億元，前11月已撥入住宅基金82億元，達182.4％。

另外，金融營業稅撥入金融業特別準備金部分，因升息致金融業營業稅增加，今年前11月累計411億元，較去年同期增加56億元，年增15.6％，也已達全年預算數的152.4％。