基隆「爛尾樓」海吉市65戶法拍 特拍21戶拍定2.8億成交

基隆市中華路「海吉市」建案因李姓建商有資金缺口，一屋多賣，僅12戶交屋，其他65戶淪法院法拍，但經過三拍都沒有賣出去，昨天基隆地院進行第四拍（特拍），其中的21戶拍定，拍定總金額2.8億元，法院表示，後續將製作債權分配表，進行相關債權分配。

海吉市建案位基隆市中華路，基地原有24名地主想興蓋大樓，受限法令無法貸款等問題無法如願。李姓建商與地主洽談後，採合建分售方式興建地上13層、地下3層，共77戶鋼筋混凝土大樓，2013年間以海吉市建案名稱預售房地。

因李姓建商有資金缺口，雖獲銀行貸款，但一屋多賣，僅12戶交屋，其他65戶淪法院法拍，但經過三拍都沒有賣出去，法院表示，依程序降價持續拍賣。昨天進行特拍程序，有21戶拍定，拍定總金額2.8億元，拍定的21戶坪數不一，每坪約在20到22萬間不等。

基隆地院表示，此案採分標拍賣，主要是一標一戶，拍定21戶，剩下44戶依法視為撤回，此標的不再拍賣，拍賣程序已走完。後續將2.8億元製作債權分配表，進行相關債權分配。44戶回到原所有人，有如相關債權再另案執行相關法定程序。