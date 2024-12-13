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台中自住房屋稅新制 114年3月前設籍能省稅

中央社／ 台中13日電

台中房屋稅自治條例修正今天經市議會三讀通過，溯自今年7月1日起施行，明年5月開徵的房屋稅適用修正後規定，自住未設戶籍者必須在明年3月24日前完成設籍，才能省稅。

台中市配合今年初中央修正公布「房屋稅條例」，參照財政部公告的稅率級距基準，修正房屋稅徵收率自治條例，今天經議會三讀通過，溯自今年7月1日起施行，明年5月開徵的房屋稅適用修正後規定。自住還未設戶籍者，明年3月24日前完成設籍，才不會適用非自住房屋的高稅率。

中市地稅局長沈政安表示，此次的修正採自住減稅、多屋重稅的方向修正，明年約有9.7萬戶稅額增加，平均每戶增加新台幣4194元，約41.5萬戶稅額減少，平均每戶減少822元，有68.8萬戶房屋不受影響，整體稅收約增加4000萬元。

民進黨籍市議員陳俞融接獲民眾陳情，她指出，民眾在35年前繼承祖產，因產權複雜且為多人共同持有，本身已有一棟房產自住並設有戶籍，如此變成持有2戶，祖產的所有權人眾多，賣不出去也沒辦法住。

陳俞融說，依照新法通過稅率，非自住4戶以下未設籍，每戶課徵1.5%房屋稅，相較於舊法的1.2%，民眾需多繳0.3%的稅，造成經濟負擔。

對此，沈政安指出，民眾若是因繼承而取得「分別共有房屋」（例如3兄弟繼承房屋，各取得持分1/3），將會和「出租且申報租賃所得達租金標準」的房屋合併計算全國總持有戶數，適用稅率是較低的1.5%至2.4%；沒有超過4戶更可適用最低稅率1.5%。

他說，若這類房屋的屋主本人、配偶或直系親屬設有戶籍，符合自住房屋規定，可以符合優惠稅率1.2%。修法前此類房屋仍必須歸戶計入持有非自住住家房屋的總戶數，課徵稅率2.4%至3.6%，修正通過後稅額將會減少。

他提到，房屋稅新制要求自住房屋自今年7月起須本人、配偶或直系親屬有設戶籍登記，才可適用自住優惠稅率，如有尚未辦竣戶籍設立的自住房屋，應於明年3月24日前設籍完成，否則將按一般非自住房屋課徵房屋稅。

戶籍 房屋 配偶

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