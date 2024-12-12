超徵紅包 地方可拿384億
財政部日前推估全年總稅收超過預算數（超徵）有機會衝上5,100億元，中央普通統籌分配稅款也將提前達標，截至11月底已超出全年預算296億元，預算達成率108％。財政部推估明年地方政府將可獲得「超徵紅包」384億元，為近十年第三高。
依規定，包括所得稅、貨物稅、營業稅、土增稅等部分稅收將會撥入中央統籌分配稅款作為地方財源，據財政部最新統計，截至11月底，累計實際收入4,211.72億元，已超過全年預算數的3,896.56億元，其中普通統籌分配稅款實收3,960.76億元，也較全年預算數3,665.19億元，超出約296億元。
觀察中央統籌分配稅款的各稅源執行結果，截至11月底，國稅方面，所得稅1,891.76億元、達成率117.28%，貨物稅146.22億元、達成率87.66%，營業稅2,144.65億元、達成率103.29%。屬於地方稅的土增稅，受房地交易平淡影響，收入29.08億元、達成率僅72.06%。
中央統籌分配稅款中，屬於國稅部分，地方政府可取得其中94％為「普通統籌分配稅款」；屬於地方稅的土增稅則納入「普通統籌分配稅款」。「普通統籌分配稅款」則會依據每年的通知分配金額，依照12個月平均撥付給地方政府，若當年度實收數超過預算數，財政部將在隔年1月中旬結算後，加發給地方政府。
今年11月底為止，普通統籌稅款3,960.76億元、達成率達到108.06％，已超過預算數約296億元，也代表地方政府明年將獲「超徵紅包」。
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