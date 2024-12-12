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分割繼承房產 免契稅、土增稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

桃園市地稅局表示，分割繼承不動產，無論分割結果與應繼分是否相當，土地部分依《土地稅法》規定，免徵土增稅，建物則非屬契稅課稅範圍。繼承人若先辦理公同共有登記，之後再辦理分割繼承也適用。

地稅局表示，有民眾多年前和弟弟共同繼承父親過世遺留的兩處房地，因未能談妥如何分配，先登記為兄弟共同擁有，最近和弟弟終於協商好各自取得一處房地，疑惑此時是否要報繳土增稅與契稅。

地稅局解釋，分割繼承不動產，不論分割結果與應繼分是否相當，土地部分免徵土增稅，建物則非屬契稅條例課稅範圍。

不過有一種情形要注意，地稅局提醒，因為我國採總遺產稅制，繼承人應在繳納遺產稅後，再就稅後遺產協議分割，若有人先墊繳遺產稅，就應從遺產扣除墊繳稅款再分割，否則會產生贈與稅問題。

土增稅 稅款 遺產稅

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