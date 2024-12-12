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大雨特報 明起冷氣團全台都很冷 下周一高山有降雪機率

300萬人勞保費變高

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

勞動部表示，隨著我國最低工資自2025年1月1日起調整為28,590元，勞動部同步修正勞保投保薪資分級表等，預估將有逾300萬名勞工保費因此變高。

勞動部近期修正「勞工保險投保薪資分級表」、「勞工職業災害保險投保薪資分級表」及「勞工退休金月提繳分級表」，並自2025年元旦起施行。

勞保局表示，「勞工保險投保薪資分級表」及「勞工職業災害保險投保薪資分級表」第1級月投保薪資由27,470元修改為28,590元，刪除原第2級27,600元。

另外，「勞工保險投保薪資分級表」備註欄有關職業訓練機構受訓者的月投保薪資增設27,600元等級。至於勞工退休金月提繳分級表，則增訂28,590元等級、刪除27,470元等級。

為減輕投保單位作業負擔及保障勞工權益，勞保局將主動針對勞保投保薪資為27,470元、27,600元全時工作勞工辦理逕調作業，自2025年1月1日起調為28,590元。

保險 勞工退休金 投保薪資

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