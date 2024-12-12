外人在台天數 牽動扣繳率

聘僱外籍員工時，雇主要留意所得扣繳規定，財政部高雄國稅局表示，《所得稅法》規定，依據身分是「居住者」或「非居住者」，將適用不同的扣繳規定，從申報時間、繳納時間、適用稅率皆有所不同。

高雄國稅局解釋，稅法上所謂的「居住者」，指的是在台灣有住所，或無住所但一年內居留滿183天；「非居住者」則代表在台灣無住所且居留未滿183天。

雇主支付居住者所得時，比照國人在次月10日前繳納，並在次年1月底前申報即可；給付非居住者所得時，扣繳義務人則需在支付當下扣稅，並在十日內繳納至國庫、完成憑單申報。

國稅局補充，居住者所得須每月給付總額扣取5％，非居住者所得必須按薪資給付總額扣取18％，但有一種狀況例外，就是月薪若在行政院核定的基本工資1.5倍以下（2024年基本薪資2萬7,470元，1.5倍就是4萬1,205元；2025年調升至2萬8,590元，1.5倍就是4萬2,885元），則可按給付總額扣取6％。

至於居留天數該如何認定？國稅局表示，扣繳義務人可透過外籍人士的護照、居留證所載居留期間判斷，並提醒若雇主預計該外籍員工會在台灣待滿183天，可以在一開始就按「居住者」扣繳率扣繳，但若年度中突然離境且不再來台時，實際居留天數不滿183天時，再依「非居住者」扣繳率計算扣繳稅額，補徵差額。

舉例來說，A公司在2024年3月5日支付外籍員工甲君2月薪資4萬元，因甲君居留天數未滿183天，屬非居住者，A公司應按6%的扣繳率扣稅2,400元，該稅款需在10日內、3月14日前繳納至國庫。

等到甲君全年居留超過183天，A公司應改用居住者扣繳方式，甲君可以在2025年5月申報綜合所得稅時，憑扣繳憑單抵稅或申請退稅。

國稅局提醒，扣繳單位給付各類所得時，應先判別所得人究為居住者或非居住者，依薪資所得扣繳辦法或各類所得扣繳率標準規定扣取稅款並辦理憑單申報。