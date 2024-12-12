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不敵進口模組衝擊！中美晶電池產線明年元月停工 員工預支一個月特休

384億元超徵紅包來了 明年1月挹注地方

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
今年1至11月，中央統籌分配稅款實際收入4,211.72億元，較全年預算數3,665.19億元超出約296億元。 圖／聯合報系資料照片
今年1至11月，中央統籌分配稅款實際收入4,211.72億元，較全年預算數3,665.19億元超出約296億元。 圖／聯合報系資料照片

財政部推估全年總稅收超過預算數（超徵）有機會衝上5,100億元，其中也包括中央統籌分配稅款提前達標，截至11月底已超出全年預算296億元。推估明年地方政府將可獲得「超徵紅包」384億元，預計明年1月21日前入帳。

據財政部統計，今年1至11月，中央統籌分配稅款實際收入4,211.72億元，較全年預算數3,665.19億元超出約296億元，預算達成率108.06％。財政部預估，今年中央普通統籌分配稅款將超出預算數384億元，為近10年第3高。

財政部說明，普通統籌分配稅款會依照每年通知分配金額，按月平均撥付給地方政府，若當年度稅收實收數超過預算數，財政部會在隔年1月中加發第13次，明年預計將於1月21日前入帳。

觀察近年狀況，在稅收入帳情形良好下，中央持續挹注地方財源，幾乎年年都有統籌稅款紅包可領，以2022年撥付逾700億元最多，2023年撥付約517億元次高，近年僅2020年因疫情衝擊而短徵，其餘年度多為超徵。

稅款 財政部

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