地方統籌稅款再拿紅包 估384億元明年1月入帳

攸關地方財源的普通統籌分配稅款，截至11月底，實收數達新台幣3960.76億元，超過全年預算數，各縣市政府預計將於明年1月21日前獲加發「紅包」，粗估總金額約384億元，創近10年第3高水準。

依照法規，所得稅、貨物稅、營業稅、土增稅的一部分稅收，會撥入中央統籌分配稅款，做為地方財源，根據財政部公布最新實徵情形，截至11月底，累計實際收入4211.72億元，已超過全年估算數的3896.56億元。

觀察中央統籌分配稅款的各稅源執行結果，截至11月底，國稅方面，所得稅1891.76億元、達成率117.28%，貨物稅146.22億元、達成率87.66%，營業稅2144.65億元、達成率103.29%。屬於地方稅的土增稅，受房地交易平淡影響，收入29.08億元、達成率僅72.06%。

中央統籌分配稅款可視為一塊「大餅」。依規定，國稅部分，地方政府可取得其中94%，即「普通統籌分配稅款」；另6%納入「特別統籌分配稅款」，支應地方政府緊急或其他重大事項所需，經報請行政院核定後另行撥付。屬地方稅的土增稅，則納入「普通統籌分配稅款」範疇。

「普通統籌分配稅款」會依據每年的通知分配金額，按12個月平均撥付給地方政府，如果當年度實收數超過預算數，財政部會在隔年1月中旬預算整理期間結束後，加發第13次給地方政府。

截至今年11月底，除特別統籌稅款實收250.96億元、達陣全年預算目標，普通統籌稅款3960.76億元、達成率達到108.06%，已超過預算數約295億元，意味地方政府明年將獲第13次「紅包」。

針對第13次「紅包」有多大包，財政部官員表示，具體規模仍須視12月稅收徵起情形，目前粗估總金額約384億元，以近10年來說為第3高水準，財政部將力拚1月21日之前撥付給地方政府，以利年關資金調度，並呼籲地方政府優先用於還債。