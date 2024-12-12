財政部：明年起調高小規模營業人營業稅起徵點

財政部今天修正發布「小規模營業人營業稅起徵點」，自明年1月1日起，買賣業等銷售貨物業別起徵點調高至每月銷售10萬元；裝潢業等銷售勞務業別起徵點調高至每月銷售額5萬元。預估約12萬家營業人受惠，增加減稅利益約10.68億元。

目前銷售貨物的營業稅起徵門檻為每月8萬元，銷售勞務則為每月4萬元。

財政部官員說，起徵點前一次調高時間為96年1月1日，近年來物價上漲導致原免徵營業稅之營業人銷售額增加，可能超過現行起徵點而成應課徵營業稅，外界屢反映應配合物價上漲情形調整起徵點，為此財政部參酌96年1月迄今消費者物價指數（CPI）上漲幅度25%，調高起徵點。

官員指出，起徵點是依據加值型及非加值型營業稅法第26條規定授權財政部訂定，目的在於使小規模營業人負擔合理稅負前提下簡化稽徵，以減輕營業人遵從成本及稽徵機關稽徵成本，小規模營業人每月銷售額若未達起徵點，免繳納營業稅。

財政部表示，這次調高之起徵點規定，首次適用於114年第1季（1月至3月），繳納期間為114年5月1日至10日之查定課徵營業稅案件，小規模營業人查定之銷售額未達調整後起徵點者，因免繳納營業稅，將不會收到營業稅查定課徵（405）核定稅額繳款書。