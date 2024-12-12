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多屋族必懂！地稅局教你「神操作」 合法省上萬元房屋稅
囤房稅2.0今年7月上路，加重多屋族租稅負擔，台南市屋主小花（化名）名下有四間房子，只有一間辦完戶籍登記並實際居住，其餘三戶皆閒置，因沒有居住事實要按照「非自住住家稅率」課徵，要繳高達4萬7,500元稅款，地稅局建議她採用一招合法節稅，粗估能省下2萬8,750元稅金。
房屋實際使用情形會直接影響房屋稅，要注意使照登記為住家用途的空屋，因未實際使用，將被依非自住住家稅率課徵，台南地稅局表示，此時不如把空屋拿來出租，達到申報租金標準，將可適用較低房屋稅稅率，不僅能賺取租金還能合法節稅。
像是小花在台南市有四戶住家房屋，有三戶皆空置，一戶自住房屋稅額約5,000元，依新制規定，空置房屋非屬自住住家用房屋，應按非自住住家用稅率課徵（2.0%-4.8%），三戶稅額約4萬7,500元。
若小花把空置的房屋全部拿來出租作住家使用，且申報所得達租金標準，依財政部基準，原三戶非自住住家用稅率降為1.5%，3戶稅額約1萬8,750元，不僅合法省下2萬8,750元稅金，還能有穩定租金收入。
地稅局說明，房屋供出租作住家使用，納稅義務人如申報租賃所得達所得稅法的當地一般租金標準，可檢具租賃契約書或其它證明文件於房屋稅開徵40日，也就是3月22日前向房屋所在地稽徵機關申報，將可適用較低房屋稅率1.5%至2.4%課徵。
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