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債務人房屋稅籍 不得查調

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

台中市地方稅務局表示，債權人取得民事判決書、確定證明書或其他執行名義，可以查調債務人的財產或所得資料，但不包括債務人的房屋稅籍證明。

若債權人為強制執行，確實需要查詢債務人房屋稅籍證明書，應向執行法院申請，由法院依據《強制執行法》第19條規定，向稅捐稽徵機關查調，而非自行向稽徵機關索取。

地稅局表示，民眾常以為債權人有權利查調債務人的所有財稅資料，但其實房屋稅籍證明不包括在內，經常有人查調資料失敗時，誤以為是稅捐機關刻意刁難。

地稅局解釋，稅捐稽徵機關接受債權人申請查調債務人課稅資料時，查調範圍僅限於債務人財產或所得資料，但並不包含房屋稅籍證明書，查調範圍以對強制執行有實質助益的資料為限。

債務 房屋稅

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