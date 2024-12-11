標購法拍屋 30天內繳契稅

台中市地稅局提醒，標購法拍屋屬買賣行為，應如期申報並繳納契稅，納稅人務必在規定期限內完成申報，避免因逾期受到處罰。

據《契稅條例》規定，納稅人應在不動產買賣、承典、交換、贈與或分割契約成立後30日內，填具契稅申報書，並檢附相關文件向房屋所在地的地方稅稽徵機關報繳契稅。國稅局解釋，透過法院拍賣取得的房屋，也須遵守相同規定，申報期限是自法院核發權利移轉證明書日起計算。

稅務局指出，若未依規定期限申報契稅，納稅義務人每逾三日需加徵應納稅額1%的怠報金，最高以應納稅額為限，但總額不得超過1.5萬元，為避免額外負擔，民眾應留意申報期限，確保自身權益。

舉例來說，王先生透過法拍取得一處房屋全部持分，拍定價格為100萬元，房屋評定標準價格為50萬元，依規定，契稅稅額按兩者中較低者計算，即以房屋評定標準價格50萬元乘以買賣稅率6％，王先生應在規定期限內報繳3萬元契稅。