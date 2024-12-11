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繼承上市櫃股票 留意兩時點

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
民眾繼承上市櫃公司股票時，應注意繼承日（死亡日）、除權息日兩時點。台股示意圖。 聯合報系資料照
民眾繼承上市櫃公司股票時，應注意繼承日（死亡日）、除權息日兩時點。台股示意圖。 聯合報系資料照

民眾繼承上市櫃公司股票時，應注意繼承日（死亡日）、除權息日兩時點。財政部南區國稅局提醒，若除權息日發生在繼承日前，應列入遺產稅申報並繳稅；反之，若除權息日發生在繼承日後，應納入繼承人的綜所稅繳納。

國稅局說明，若股票除權息交易日發生在被繼承人死亡日之前，則代表被繼承人在生前已取得該股利的分配權利，這部分股利應視為被繼承人的財產，須併入遺產總額申報並繳納遺產稅。

反之，若除權息交易日發生在被繼承人死亡日之後，則該股利分配權利在繼承事實發生後才歸屬繼承人，應列為繼承人個人的綜合所得稅計稅範圍。

舉例來說，被繼承人老張2024年7月20日去世，生前持有A公司股票，而A公司在2024年7月16日完成除息交易，由於老張死亡前已擁有該次股息與配股的分配權利，繼承人在完成繼承後，應將這部分股利納入老張遺產申報。若因疏忽未申報，將可能面臨補稅及相關罰款。

國稅局提醒，遺產稅申報涉及被繼承人生前應收股利，繼承人應詳細檢視相關交易紀錄，確保完整申報遺產內容，如有遺漏，可依《稅捐稽徵法》規定，自動向國稅局補報，才能爭取免罰。

為保障自身權益，國稅局說，繼承人申報遺產稅時應留意股票相關除權息資訊，確保申報符合稅法規定，避免不必要的法律風險。

國稅局 遺產稅 除權息

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