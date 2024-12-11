換屋族節稅 把握兩大優惠

換屋族申報房地合一稅，可把握兩大租稅優惠，財政部高雄國稅局表示，包括房地合一自住免稅額、重購退稅，都可幫自己省荷包，不過要留意各自適用要件，以免影響權益。

首先，在房地合一自住免稅額方面，符合條件納稅人，交易所得在400萬元以內可免繳所得稅，超過部分稅率也可降到10%，比一般稅率15%至45%優惠許多。

換屋族房地合一稅兩大自住優惠

高雄國稅局提醒，納稅人要享有400萬元房地合一免稅額須符一定條件，包括申請人、配偶或未成年子女須在該房屋辦理戶籍登記，並連續居住滿六年；交易前六年內，房屋不可用於出租、商業用途或執行業務；申請人及其配偶、未成年子女於交易前六年內，未曾適用此優惠。

其次在房地合一重購退稅方面，買、賣自住房地間隔兩年內，符合一定條件，可申請重購退稅。適用要件包括本人或配偶、未成年子女，在出售及重購房屋辦完戶籍登記並居住；且出售及重購房屋無出租、供營業或執行業務使用；出售及重購房地以本人或配偶名義登記。

國稅局也提醒，重購自住房地在五年內將受到管制，若房地改作其他用途或再行移轉，國稅局會追繳原扣抵或退稅款。

比較兩大租稅優惠，免稅額適用關鍵在於六年居住期，且前六年內不能重複適用；重購退稅關鍵同樣要求符合自住要件，關鍵在於買新、賣舊間隔須在兩年內，且適用退稅後會列管五年。

另外國稅局表示，民眾適用重購退稅，若重購價高於出售價（小屋換大屋）可全額退稅；低於出售價（大屋換小屋）則按比率退稅。

舉例來說，小明2016年花1,000萬元購買自住房地，七年後於2023年以1,500萬元出售，課稅所得500萬元，若符條件，可申請扣除免稅額400萬元，剩餘100萬元再以自住房地稅率10%計算，需繳稅10萬元。

若申請重購退稅，小明持有七年，課稅所得同樣為500萬元，適用稅率20%，應納稅額100萬元。若後來小明新購入房地價格1,800萬元，高於原房地價格，100萬元可全數退稅；若新房地價格900萬元，低於原房地，則以900萬元除以1,500萬元，得出比率0.6，可扣抵稅額為100萬元乘以0.6、即60萬元，仍須繳納40萬元稅款。