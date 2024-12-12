央行第七波房市管制持續發酵，市場買氣轉淡。財政部統計房市相關三稅目，表現黯淡，契稅已連二月負成長，房地合一稅僅年增24.1%，增幅14個月新低。

財政部統計，11月個人房地合一稅實徵52億元，為歷年同月新高，但月減近兩成，雖年增24.1％，但增幅明顯收斂；累計1至11月618億元，為歷年同期新高、年增77.5％。

11月契稅實徵淨額16億元，年減4.2％，連二月呈負成長，其中又以新北市、台中市、新竹縣、高雄市減幅較大。

土增稅11月實徵淨額為72億元，年增16.2％，主因今年稅額100萬元以上大額案件比去年更多，不過年增幅從前幾個月約二成多，略呈收斂態勢。

財政部官員表示，土地交易維持熱度，包括建商購地、企業擴廠效應、受到境外台商資金匯回專法於8月解禁、以及金管會規劃放寬保險業投資商用不動產資金報酬門檻等利多帶動，土增稅呈現成長，後續仍待觀察。

官員表示，央行祭出房市管制持續影響房市，10月新青安貸款撥款件數與金額呈現雙減，分別年減9.8％、2.1％，這也是去年8月新制上路以來首度雙減，月減幅雙雙超過二成；另，六都買賣移轉棟數已經連三個月呈現月減後，因為10月颱風停班天數比較多，11月出現微增0.9％，但是與去年同期相比，年減幅度擴大為15.3％。