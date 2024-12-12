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今年稅收超徵 上看5,100億…前11月17項稅額衝新高

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
財政部公布前11月總稅收逾3.5兆元。聯合報系資料照
財政部公布前11月總稅收逾3.5兆元。聯合報系資料照

財政部昨（11）日公布前11月總稅收逾3.5兆元，年增8.6％，估全年總稅收超過預算數（俗稱超徵）規模上看5,100億元。其中證交稅累計前11月實徵淨額為2,646億元，創歷年同期新高，且已連19個月雙位數正成長。

財政部統計處副處長劉訓蓉表示，今年稅收超過預算數主因台股交易量能維持高檔、證交稅表現亮眼，另外營所稅因受控外國企業（CFC）制度上路、暫繳稅款挹注，表現也亮眼。

劉訓蓉指出，今年總稅收累計至10月就已達成全年預算目標，11月稅收再入帳後，估全年稅收超過預算數4,900億元至5,100億元，中央部分約3,500億至3,700億元，最終要待明年1月上旬才能確認。

財政部統計，累計前11月稅收創同期新高者，包括關稅、營所稅、綜所稅、遺產稅、證交稅、期交稅、營業稅、特銷稅（奢侈稅）、地價稅、房屋稅、牌照稅、契稅、印花稅、娛樂稅、個人房地合一稅、營利事業房地合一稅、總稅收，共17項新高。

10月總稅收2,761億元，年增4.1％，以證交稅增加48億元、營業稅增加35億元、綜所稅增加32億元較多；累計前11月稅收與去年同期比較，則以證交稅增加870億元、綜所稅增加669億元、營業稅增加482億元、營所稅增加409億元較多。

證交稅方面，劉訓蓉指出，11月實徵淨額為226億元，為歷年同月次高，年增27.2%，連19個月雙位數正成長，但增幅趨於收斂，已是2023年6月以來第三低；累計前11月實徵淨額為2,646億元，為歷年同期新高，年增49％。

11月上市櫃股票日均成交值4,314億元，與10月相當，年增幅為24.3％，為2023年6月以來次低；前11月日均成交值則為4,828億元，年增45.4%。

劉訓蓉表示，由於美國總統大選11月初落幕，在不確定性消失與美國聯準會降息激勵之下推升大盤，使證交稅表現仍亮眼；然而後續又有美對陸晶片管制禁令升級、市場擔憂關稅提高導致通膨再起等變數，接下來證交稅表現仍待觀察。

營所稅11月入帳47億元、年減29.2%，主因有大額退稅案件；累計前11月實徵1兆1,060億元；綜所稅方面，11月實徵299億元、年增11.9%，主因扣繳稅款及房地合一課徵所得稅增加。

房地合一稅 證交稅

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