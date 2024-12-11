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業績長紅關鍵？刮刮樂賣破2千萬元 台彩經銷商分享2銷售撇步

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導
台彩經銷商楊慶鐘先生。齊瑞甄／攝影
台彩經銷商楊慶鐘先生。齊瑞甄／攝影

今年是公益彩券第五屆的首年，今年截至11月份，累計彩券盈餘近270億元，距離年底剩不到一個月，台灣彩券公司董事長黃志宜11日表示，樂觀看待政府機關給台灣彩券盈餘的目標，樂觀看待一定可以達到。台灣彩券公司為感謝彩券經銷商過去一年來的辛勞，特別於全國舉辦4場「2024年公益彩券績優經銷商表揚大會」，共表揚148位電腦型及立即型彩券績優經銷商。

今年獲得全國立即型彩券銷售第三名的楊慶鐘先生，75歲、來自台中，銷售彩券經歷七年，本身是開機車行，車禍後申請殘障手冊賣刮刮樂，由於政商人脈廣闊，彩券事業蒸蒸日上，業績非常好，今年業績高達1,900萬元，獲得第三名，他透露，最好的一年業績突破2千萬元。

楊慶鐘分享，他有兩大招銷售撇步，第一是店內的刮刮樂一定是琳瑯滿目，「人家賣刮刮樂的排法是一張一張，我們的排面是一整本一整本放在檯面給客人挑」，強調要讓客人看得到、摸得到刮刮樂，而且檯面要夠豐富，客人才會更願意上門。

第二招是當客人拿一千塊買300元刮刮樂時，一般來說，店家會找500元一張、100元兩張給客人，楊慶鐘說，「我會找7張100元給他，這樣客人比較捨得用100元一直再回頭購買刮刮樂。」用百元鈔買，相較於500元更捨得。

楊慶鐘分享，他賣刮刮樂，研究過找出生意好的彩券行一起「共銷」，並且借錢大量批貨刮刮樂，商品種類夠豐富，以及盡量換百元鈔給客人，就是他業績長紅的關鍵。

根據台彩統計，今年截至11月底的業績電腦型加上刮刮樂總計1,425.8億元，這數字是去年全年的金額，換言之台彩業績提前創新高。其中，電腦型部分是609.2億元，跟去年同期相比，減少34億元、減幅5%。

減少的原因，黃志宜表示有三點，一、由於去年是台彩第四屆最後一年，所以在去年11月有感恩加碼，今年年底少了加碼；二、今年至11月底大樂透頭獎已經開了22次，跟去年比今年多開6次，因此金額累積沒有很高；三、威力彩頭獎金額去年是11.6億元，今年最高只有6.3億元。

另外，刮刮樂部分今年截至11月底，業績816.6億元，相較去年同期是726.1億元，今年增加90.5億元、成長12.5%，創歷年新高。黃志宜表示，1,426億元和去（2023）年11月底總計是1,369.6億元相比，成長幅度是4.1%，不過1,426億元的業績數字是和去年全年相同，目前距離年底不到一個月，業績差兩千萬元就創去年新高，他表示「樂觀看待」。

刮刮樂 彩券行

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