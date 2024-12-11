台彩今年業績旺 董事長黃志宜：樂觀看待今年可望創新高

台灣彩券董事長黃志宜今天表示，統計到今年11月底為止，電腦型和立即型彩券的業績來到1425.8億元，和去年同期的1369.6元相比，成長4.1%。台彩去年全年業績為1426億元，在被問到今年全年業績能否創下彩券史上新高，黃志宜說，「我樂觀看待。」

台彩公司今天在台北市舉辦「2024年公益彩券績優經銷商表揚大會」，表揚148位電腦型及立即型彩券，感謝彩券經銷商過去一年來的辛勞。黃志宜受訪指出，截至11月底，電腦型彩券業績609.2億元，和去年同期比少了34億元，跌幅5%；立即型（刮刮樂）業績816.6億元，和去年同期的726.1億元相比，成長12.5%，立即型的銷售成績已創歷年新高。

黃志宜說，電腦型和立即型的銷售成績，統計到11月底為1425.8億元，和去年同期的1369.6億元相比，成長4.1%，也已經接近去年全年業績1426億元。若今年業績超過1426億元，將締造國內彩券史上最高銷售金額，黃志宜表示，樂觀看待今年業績可望創新高。

針對今年電腦型彩券銷售業績負成長，黃志宜表示主要有三大原因，首先是去年是第四屆發行最後一年，因為推出感恩加碼活動，因此帶動電腦型的業績；其次是到今年11月底止，大樂透頭獎開出22次，反觀去年僅16次，頭獎金額累積不夠高，影響買氣；第三是今年威力彩頭獎獎金累計最高11.6億元，今年最高只有6.3億元，也衝擊威力彩銷售業績。

而今天獲邀出席的績優彩券經銷商中，也有經銷商現身說法，分享如何創造高業績。立即型彩券全國銷售第三名、75歲的楊慶鐘表示，他原本經營機車行，後來因為車禍導致耳朵受傷，申請身心障礙手冊，朋友建議他賣刮刮樂，一開始也賣不好，但因為他交友廣闊，並研究如何推銷，因此業績愈來愈好。

楊慶鐘說，到今年11月底，他總共賣出1900多萬元的刮刮樂彩券，過去幾年最好則有2000多萬元，他在是台中市東區的來富貴彩券行，以共銷方式賣彩券，他認為賣彩券的撇步是彩券的擺設要夠多，讓民眾可以挑好挑滿；此外，找錢給顧客也有技巧，例如有客人花1000元買300元刮刮樂，他會找他他七張100元，因為如果客人沒刮中，回購率就會很高，就算把1000元花完，也還會再繼續買。

至於台北市內湖區的合益投注站，今年第一年經營就成為電腦型經銷商全國第四名，郭岳霖和表姊李小姐（代理人）共同經營這間投注站，李小姐說，表弟在第四屆只賣立即型彩券，今年第一次抽到電腦型彩券經銷商資格。她說，兩人很重視很注重和客人的相處，因為不管有沒有中獎，客人感覺好，才有機會繼續互動，平常顧店時則要保持微笑 問候，客人有問題就熱心介紹，例如當頭獎金額連摃累積，就會建議包牌增加中獎率。

李小姐說，今年開店後，在前一陣子立冬開出今彩539頭獎，平常賣最好的就是賓果賓果、大樂透。