前11月稅收已超徵逾3300億元 11月稅收年增4.1％

財政部11日公布最新稅收統計，11月實徵淨額2,761億元，較去年同月增加108億元、年增4.1％，累計1至11月實徵淨額3兆5,713億元，較去年同期增加2,836億元、8.6％。財政部表示，累計1至11月實徵淨額占累計分配預算數116.3％，占全年預算數110.4％，提前達成年度目標，更已超出3,377億元。

與上年同月比較，11月實徵淨額以證券交易稅增加48億元、營業稅增加35億元、綜合所得稅增加32億元較多，但營利事業所得稅減少20億元。累計1至11月實徵淨額與上年同期比較，以證券交易稅增加870億元、綜合所得稅增加669億元、營業稅增加482億元、營利事業所得稅增加409億元較多。

實徵淨額已達全年預算數者，包括贈與稅（216％，前11月實徵數/113年預算數）、特銷稅（204％）、 期交稅（153％）、遺產稅（153％）、印花稅（128％）、證交稅（127％）、契稅（120％）、綜所稅（120％）、營所稅（114％）、娛樂稅（111％）、營業稅 （109％）、房屋稅（105％）及牌照稅（101％）。