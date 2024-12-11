公益彩券2023年盈餘創新高 台彩表揚148位經銷商
台灣彩券公司為感謝彩券經銷商於全國舉辦四場「2024 年公益彩券績優經銷商表揚大會」，共表揚148位電腦型及立即型彩券績優經銷商。台灣彩券公司董事長黃志宜致詞表示，今年是第5屆發行的第1年，全國公益彩券經銷商已超過6萬5千人，自第3屆起累積至今的公益彩券盈餘已高達新台幣4936.59億元，台灣彩券將持續發揚公益彩券之公益精神，讓公益彩券善的循環源源不絕。
財政部國庫署署長陳柏誠及六大彩券協會代表也到場，與來自苗栗縣以北的北部地區績優經銷商代表們同歡。頒發獎項包括電腦型與立即型彩券經銷商全國銷售前五名、各縣市銷售前三名，以及最佳銷售人員獎獎項，總計有148位績優經銷商獲獎。
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