彩券累積公益盈餘創新高 台彩表揚148位彩券經銷商

為感謝彩券經銷商過去一年來的辛勞，台灣彩券公司今天在全國舉辦4場「2024年公益彩券績優經銷商表揚大會」，表揚148位電腦型及立即型彩券績優經銷商。台灣彩券公司董事長黃志宜表示，今年是第5屆發行的第1年，全國公益彩券經銷商已超過6萬5千人，自第3屆起累積至今的公益彩券盈餘已高達4936.59億元，台灣彩券將持續發揚公益彩券之公益精神，讓公益彩券善的循環源源不絕。

「2024年公益彩券績優經銷商表揚大會」台北場今天在台北「維多麗亞酒店」宴會廳舉行，黃志宜及總經理謝志宏感謝所有經銷商過去一年的努力，主管機關代表財政部國庫署署長陳柏誠，及六大彩券工（公）協會代表也親臨現場，與來自苗栗縣以北的北部地區績優經銷商代表們同歡。頒發獎項包括電腦型與立即型彩券經銷商全國銷售前五名、各縣市銷售前三名，以及最佳銷售人員獎獎項，總計有148位績優經銷商獲獎。

台灣彩券董事長黃志宜表示，今年是第五屆發行首年，統計到今年11月底，彩券盈餘接近270億元，今年底樂觀看待可達到政府給的目標。他說，從第三屆台彩接手彩券發行業務以來，財政部持續指導台彩，業績因此可以穩定成長，

展望未來，台彩還是要發揚公益精神，持續和經銷商夥伴營造好的經營環境，創造彩券盈餘，挹注更多社福支出，祝福經銷商業績搶搶滾，讓好事持續在台灣發生。

黃志宜說，目前全國公益彩券經銷商已超過6萬7千人，自第3屆起累積至今的彩券盈餘已高達4936.59億元，2023年單年度公益彩券盈餘更創歷史新高、達354.36億元。未來，台灣彩券將持續發揚公益彩券之公益精神，以負責任態度營造公正、健康且穩定的彩券經營環境，攜手經銷商共營共榮，並持續挹注社會福利財源，讓公益彩券善的本質，擴散到台灣每個角落。

台彩表示，中國信託商業銀行與台灣彩券公司每年提供回饋金予政府辦理各項社會福利措施，第3、4屆共17年發行期間總計提供回饋金416.08億元；第5屆除發行期間每年提供27億元回饋金予政府外，另提供6.07億元用於經銷商照顧、1.5億元用於公益彩券形象建立及健全彩券市場，落實企業社會責任。

今年為第5屆公益彩券第一年，台彩指出，除了積極輔導經銷商們相關彩券知識、銷售技巧與法規，也持續努力於經銷商安全照顧，例如與警政署合作，於全國舉辦100場安全防護講習，邀請逾1萬2千位經銷商出席，有超過9成的經銷商皆認為講習十分有幫助，非常滿意整體安排。在防治過度投注成癮方面，今年也將宣導節制過度投注的觀念加入重點計畫，與國內5個專業機構合作，設置「免付費投注成癮防治專線」，讓有需求的民眾免費撥打尋求幫助，讓公益彩券成為穩定社會的力量。